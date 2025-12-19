SIR Updates: कानपुर की 3 विधानसभा में 1.37 लाख मतदाताओं के कट सकते नाम, इसमें यूपी विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्र भी

जागरण संवाददाता, कानपुर। SIR Updates: भाजपा दक्षिण जिला में आने वाले महाराजपुर, किदवई नगर और कैंट विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.37 लाख मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं। इसको लेकर भाजपा नेता चिंतित हैं। शुक्रवार को जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने इस संबंध में बैठक की जिसमें यह बात उभर कर आई कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग शहरी क्षेत्र में आकर मतदाता बने थे, उन्हें डर है कि ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता सूची में उनका नाम न होने की स्थिति में उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसलिए वे अपने गांवों में लौटकर मतदाता बन गए हैं।

मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के अब तक आए आंकड़ों में छावनी में करीब 65 हजार, महाराजपुर में 55 हजार और किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में करीब साढ़े 17 हजार मतदाताओं के नाम गायब हैं। इसको लेकर शुक्रवार को हुई बैठक में चिंता भी जताई गई। पार्टी नेताओं ने कहा कि पार्टी का शहरी क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर ज्यादा प्रभाव है।

शहरी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने से पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। बैठक में बताया गया कि पार्टी कार्यकर्ता अनुपस्थित व शिफ्टेड मतदाताओं को तलाश रहे हैं ताकि उन्हें फिर से यहां मतदाता बनाया जा सके। बैठक में जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह, गणेश शुक्ला, जसविंदर सिंह, मनीष त्रिपाठी, संजीव बेरी, अनुराग शुक्ला, अरविंद वर्मा, शिवम मिश्रा, शिवपूजन सविता आदि मौजूद रहे।