    लग्जरी गाड़ियां, महंगी घड़ियां और... भारत में बैठकर अमेरिकियों को कंगाल करने वाले गैंग का भंडाफोड़, ED ने बरामद किया ये सामान

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:38 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में ईडी ने फर्जी कॉल सेंटर घोटाले का भंडाफोड़ किया है। मुख्य आरोपी चंद्र प्रकाश गुप्ता गिरफ्तार। वह अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर टेक ...और पढ़ें

    ईडी ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में बैठकर विदेशों में ठगी करने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। ईडी की टीम ने दिल्ली-NCR में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य आरोपी चंद्र प्रकाश गुप्ता को धर दबोचा है। वह अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर टेक सपोर्ट फ्रॉड में शामिल था।

    गुप्ता जुलाई 2024 से फरार था और उसके खिलाफ सीबीआई की छापेमारी के बाद नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया गया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया है।

    छापेमारी में क्या-क्या बरामद हुआ?

    छापेमारी में 1.75 करोड़ रुपये के गहने, 10 लाख रुपये नकद, 4 लग्जरी गाड़ियां, 8 महंगी घड़ियां और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। हालांकि, तीन बड़े आरोपी अब भी फरार हैं। ईडी ने यह जांच सीबीआई, आईओडी दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच के दौरान ईडी ने 19 और 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली-एनसीआर के 10 ठिकानों पर छापेमारी की।

    ईडी की जांच में क्या पता चला?

    ईडी की जांच में सामने आया है कि फर्जी कॉल सेंटर नोएडा और गुरुग्राम से चलाए जा रहे थे। ठग अमेरिकी नागरिकों को डराकर उनके कंप्यूटर का कंट्रोल ले लेते थे और फिर बैंक डिटेल और निजी जानकारी निकालकर पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे।

    जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि ठगी की रकम को पहले हॉन्गकॉन्ग के बैंक खातों में भेजा गया, फिर उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदला गया और बाद में अलग-अलग शेल कंपनियों के जरिए भारत में वापस लाया गया।

    ईडी के मुताबिक, नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 के बीच इस गिरोह ने करीब 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 125 करोड़ रुपये) की ठगी की। अब तक 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति की पहचान की जा चुकी है, जो ठगी के पैसों से खरीदी गई थी।

    इस घोटाले में 125 करोड़ रुपये की ठगी की गई है और अब तक 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति की पहचान की जा चुकी है। ईडी की जांच जारी है और जल्द ही फरार आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा।

