ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ED का एक्शन, युवराज सिंह और सोनू सूद समेत 7 लोगों की करोड़ों की संपत्ति जब्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला और सोनू सोदू समेत सात लोगों की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने अवैध ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet मामले में ये बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने प्रेस रिलीज के जरिए इस बारे में जानकारी साझा की।

ईडी ने अवैध ऑनलाइन बैटिंग एप मामले में दो पूर्व क्रिकेटर और पांच फिल्म एक्टर के खिलाफ एक्शन लिया है। ईडी ने युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और नेहा शर्मा की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत इस मामले में 7.93 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

ED की जांच में हुए कई खुलासे ईडी की जांच विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा 1xBet ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म के संचालकों के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर पर आधारित है। ईडी का कहना है कि, 'जांच से पता चला है कि 1xBet और इसके सहयोगी ब्रांड 1xBat और 1xbat स्पोर्टिंग लाइंस पूरे भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के संचालन को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने में शामिल थे।'

ईडी ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति ईडी इस मामले में काफी लंबे समय से कार्रवाई चल रही है। एजेंसी ने इससे पहले 6 अक्टूबर को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन और सुरेश रैना पर भी शिकंजा कसा था और इन दोनों क्रिकेटरों की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।