मुल्लांपुर स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत के नाम पर बने स्टैंड, IND-SA मैच से पहले CM मान ने दोनों खिलाड़ियों को किया सम्मानित 

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वीरवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी 20 मुकाबला खेला गया। मैच की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज सितारे युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्टेडियम के दो स्टैंड आधिकारिक रूप से इनके नाम पर समर्पित किए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में हरमनप्रीत कौर के अलावा हरलीन देओल और अमनजोत कौर भी मौजूद थीं। स्टैंड का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य सरकार की ओर से घोषित 11-11 लाख रुपये की राशि हरमनप्रीत, हरलीन और अमनजोत को भेंट की।