    मुल्लांपुर स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत के नाम पर बने स्टैंड, IND-SA मैच से पहले CM मान ने दोनों खिलाड़ियों को किया सम्मानित 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:58 PM (IST)

    मोहाली के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 मैच खेला गया। मैच से पहले युवराज सिंह और हरमनप्रीत ...और पढ़ें

    मुल्लांपुर स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत के नाम पर बने स्टैंड। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वीरवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी 20 मुकाबला खेला गया। मैच की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज सितारे युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया।

    स्टेडियम के दो स्टैंड आधिकारिक रूप से इनके नाम पर समर्पित किए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

    इस कार्यक्रम में हरमनप्रीत कौर के अलावा हरलीन देओल और अमनजोत कौर भी मौजूद थीं। स्टैंड का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य सरकार की ओर से घोषित 11-11 लाख रुपये की राशि हरमनप्रीत, हरलीन और अमनजोत को भेंट की।

    हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में हाल ही में भारत ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप खिताब जीता है। टीम की जीत में इन तीनों महिला खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा। वहीं, युवराज सिंह भी इस कार्यक्रम का आकर्षण रहे। इस दौरान उन्होंने भारतीय पुरुष टीम के कोच गौतम गंभीर से मुलाकात भी की।