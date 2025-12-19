श्रीनगर हवाई अड्डे पर नकली टिकट के साथ पकड़ा गया व्यक्ति, पुलिस ने गाड़ी भी की जब्त
श्रीनगर हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति को नकली टिकट के साथ पकड़ा गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली है। यह घटना हवाई अड्डे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एक व्यक्ति को नकली टिकट पर यात्रा करते हुए पाए जाने के बाद हिरासत में लिया गया।
जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह हवाई अड्डे के ड्राप गेट पर हुई, जहां उस व्यक्ति को श्रीनगर से दिल्ली जाते समय रोका गया। पूछताछ के दौरान उसका एयर टिकेट नकली पाया गया। पूछताछ के दौरान यात्री ने स्वीकारा कि टिकट जाली थ। इसके बाद, उसे उसके मोबाइल फोन के साथ हिरासत में ले लिया गया।
जानकारी के अनुसार गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर जेके-04ए-9887 (टाटा सूमो) जिसमें वह एयरपोर्ट आया था, भी ज़ब्त की गई। हिरासत में लिए गए व्यक्ति और ज़ब्त किए गए उसके सामान व गाड़ी को आगे की जांच के लिए पुलिस पोस्ट हुमहामा को सौंप दिया गया है।
संबंधित पुलिस पोस्ट के अधिकारियों ने गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुए कहा कि इस सिलसिले में जांच चल रही है और इसमें कुछ और गिरफ्तारियों की संभावना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।