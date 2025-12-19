श्रीनगर हवाई अड्डे पर नकली टिकट के साथ पकड़ा गया व्यक्ति, पुलिस ने गाड़ी भी की जब्त

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एक व्यक्ति को नकली टिकट पर यात्रा करते हुए पाए जाने के बाद हिरासत में लिया गया।

जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह हवाई अड्डे के ड्राप गेट पर हुई, जहां उस व्यक्ति को श्रीनगर से दिल्ली जाते समय रोका गया। पूछताछ के दौरान उसका एयर टिकेट नकली पाया गया। पूछताछ के दौरान यात्री ने स्वीकारा कि टिकट जाली थ। इसके बाद, उसे उसके मोबाइल फोन के साथ हिरासत में ले लिया गया।