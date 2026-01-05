Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    असम में सुबह-सुबह आया भूकंप, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में महसूस हुए झटके; रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:04 AM (IST)

    सोमवार सुबह असम के मोरीगांव जिले में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, झटके सुबह 04:17:40 बजे महसूस किए गए, जिसका केंद्र ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    भूकंप के झटकों से कांपी धरती। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार सुबह असम के मोरीगांव जिले में रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस बात की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने दी।

    भूकंप के झटके सुबह 04:17:40 बजे महसूस किए गए, जिसका केंद्र 26.37 N अक्षांश और 92.29 E देशांतर पर 50 किमी की गहराई पर था। भूकंप के झटके असम के कई जिलों और मेघालय के शिलांग में भी महसूस किए गए। भूकंप ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर मोरीगांव जिले में रिकॉर्ड किया गया। 

    किन जगहों पर महसूस किए गए झटके?

    कामरूप मेट्रोपॉलिटन, नागांव, पूर्व और पश्चिम कार्बी आंगलोंग, होजई, दिमा हसाओ, गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, चराइदेव, कछार, करीमगंज, हैलाकांडी, धुबरी, दक्षिण सलमारा मनकाचर और गोलपारा के निवासियों ने झटका महसूस किया। 

    इसके अलावा दरांग, तामुलपुर, सोनितपुर, कामरूप, बिश्वनाथ, उदलगुरी, नलबाड़ी, बजाली, बारपेटा, बक्सा, चिरांग, कोकराझार, बोंगाईगांव और लखीमपुर सहित कई उत्तरी जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

    भूकंप का असर असम से बहुत दूर तक फैला। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूरे मेघालय राज्य, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी झटके महसूस किए गए। भूकंपीय रिपोर्ट के अनुसार, झटके इतने तेज थे कि सेंट्रल पूर्वी भूटान, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए।

    जानमाल के नुकसान की खबर नहीं

    अधिकारियों ने बताया कि जानमाल के नुकसान की कोई तत्काल खबर नहीं है, हालांकि सेंट्रल असम के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों ने हल्के से मध्यम झटके महसूस किए। अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

    यह भी पढ़ें: देश में यहां सुबह-सुबह लगे भूकंप के झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग