असम में सुबह-सुबह आया भूकंप, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में महसूस हुए झटके; रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार सुबह असम के मोरीगांव जिले में रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस बात की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने दी। भूकंप के झटके सुबह 04:17:40 बजे महसूस किए गए, जिसका केंद्र 26.37 N अक्षांश और 92.29 E देशांतर पर 50 किमी की गहराई पर था। भूकंप के झटके असम के कई जिलों और मेघालय के शिलांग में भी महसूस किए गए। भूकंप ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर मोरीगांव जिले में रिकॉर्ड किया गया।

किन जगहों पर महसूस किए गए झटके? कामरूप मेट्रोपॉलिटन, नागांव, पूर्व और पश्चिम कार्बी आंगलोंग, होजई, दिमा हसाओ, गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, चराइदेव, कछार, करीमगंज, हैलाकांडी, धुबरी, दक्षिण सलमारा मनकाचर और गोलपारा के निवासियों ने झटका महसूस किया। इसके अलावा दरांग, तामुलपुर, सोनितपुर, कामरूप, बिश्वनाथ, उदलगुरी, नलबाड़ी, बजाली, बारपेटा, बक्सा, चिरांग, कोकराझार, बोंगाईगांव और लखीमपुर सहित कई उत्तरी जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का असर असम से बहुत दूर तक फैला। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूरे मेघालय राज्य, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी झटके महसूस किए गए। भूकंपीय रिपोर्ट के अनुसार, झटके इतने तेज थे कि सेंट्रल पूर्वी भूटान, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए।