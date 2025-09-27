Language
    'टैरिफ किंग' ट्रंप का अनोखा विरोध, बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर के रूप में दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति

    By Jagran News Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में खगरा श्मशान घाट दुर्गा पूजा समिति ने इस बार एक अनोखी थीम पेश की है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महिषासुर के रूप में दर्शाया है जो भारत विरोधी व्यापार नीतियों और विश्वासघात का प्रतीक है। कलाकार असीम पाल ने इस मूर्ति को बनाया है जिसका उद्देश्य ट्रंप की नीतियों का विरोध करना है।

    बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल में डोनाल्ड ट्रंप महिषासुर के रूप में (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर स्थित खगरा श्मशान घाट दुर्गा पूजा समिति ने इस बार अपनी अनूठी थीम से सबका ध्यान खींचा है। समिति ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महिषासुर के रूप में दिखाया है।

    ट्रंप का अनोखा विरोध

    समिति के एक पदाधिकारी ने बताया कि ट्रंप के आकार का राक्षस, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद विश्वासघात का प्रतीक है।

    इस मूर्ति को कलाकार असीम पाल ने तैयार किया है, जो ट्रंप की भारत विरोधी व्यापार नीतियों का विरोध है। इसमें भारत पर लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल हैं। इस मूर्ति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं।

