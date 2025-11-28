'तेजस में कोई समस्या नहीं, सबसे सुरक्षित रिकॉर्ड'; दुबई क्रैश के बाद HAL चीफ का दुनिया को साफ संदेश

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्ट डीके सुनील ने दुबई एयर शो के आखिरी दिन भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण हादसा करार दिया। इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना ने तेजस कार्यक्रम के भविष्य पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि लड़ाकू विमान तेजस में कोई कमी नहीं है। यह एक शानदार एयरक्राफ्ट है। तेजस में किसी प्रकार की समस्या नहीं दरअसल, एएनआई के नेशनल सिक्योरिटी समिट में रक्षा निर्यात पर बात करते हुए एचएएल के डायरेक्टर ने कहा कि तेजस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इस मंच से मैं यह घोषणा करता हूं कि यह एक शानदार लड़ाकू विमान है। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरीके से सुरक्षित है। दुनिया में इसका सुरक्षा रिकॉर्ड बेहतरीन है।

'दुबई में तेजस क्रैश की घटना दुर्भाग्यपूर्ण' वहीं, दुबई में तेजस विमान के क्रैश होने की घटना को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस हादसा का तेजस के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह पहला मौका था जब तेजस किसी विदेश धरती पर क्रैश हुआ था। वहीं, तेजस जब से बना है, उस समय से केवल दो मौकों पर क्रैश हुआ है। तेजस के लिए जल्द एक बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट होगी एचएएल के चेयरमैन ने कहा कि जब कोई देश आगे बढ़ता है और अपनी खुद की तकनीक इस्तेमाल करता है, तो उसको कई चरणों से गुजरना होता है। आज हमने नई क्षमता के साथ इस 4.5 जेनेरेशन के एयक्राफ्ट को बनाया है। यह एक बहुत बड़ी सफलता है।

उन्होंने हम सभी इसपर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा भले लोग कहेंगे और बाते बनाएंगे, लेकिन हमको पीछे नहीं हटना होगा। हमारे पास अभी 180 तेजस हैं और ये संख्या आगे बढ़ेगी। हमारे पास इस विमान के लिए एक बड़ी एक्पोर्ट मार्केट भी होगी।