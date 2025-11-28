Language
    'तेजस में कोई समस्या नहीं, सबसे सुरक्षित रिकॉर्ड'; दुबई क्रैश के बाद HAL चीफ का दुनिया को साफ संदेश

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:53 PM (IST)

    एचएएल के चेयरमैन डीके सुनील ने दुबई एयर शो में तेजस विमान के क्रैश होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे तेजस कार्यक्रम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि विमान में कोई कमी नहीं है। उन्होंने तेजस को एक शानदार और सुरक्षित लड़ाकू विमान बताया, जिसका सुरक्षा रिकॉर्ड बेहतरीन है। एचएएल भविष्य में यू-सीएवी और यूएचएम जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है।

    डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्ट डीके सुनील ने दुबई एयर शो के आखिरी दिन भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण हादसा करार दिया।

    इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना ने तेजस कार्यक्रम के भविष्य पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि लड़ाकू विमान तेजस में कोई कमी नहीं है। यह एक शानदार एयरक्राफ्ट है।

    तेजस में किसी प्रकार की समस्या नहीं

    दरअसल, एएनआई के नेशनल सिक्योरिटी समिट में रक्षा निर्यात पर बात करते हुए एचएएल के डायरेक्टर ने कहा कि तेजस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इस मंच से मैं यह घोषणा करता हूं कि यह एक शानदार लड़ाकू विमान है। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरीके से सुरक्षित है। दुनिया में इसका सुरक्षा रिकॉर्ड बेहतरीन है।

    'दुबई में तेजस क्रैश की घटना दुर्भाग्यपूर्ण'

    वहीं, दुबई में तेजस विमान के क्रैश होने की घटना को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस हादसा का तेजस के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

    ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह पहला मौका था जब तेजस किसी विदेश धरती पर क्रैश हुआ था। वहीं, तेजस जब से बना है, उस समय से केवल दो मौकों पर क्रैश हुआ है।

    तेजस के लिए जल्द एक बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट होगी

    एचएएल के चेयरमैन ने कहा कि जब कोई देश आगे बढ़ता है और अपनी खुद की तकनीक इस्तेमाल करता है, तो उसको कई चरणों से गुजरना होता है। आज हमने नई क्षमता के साथ इस 4.5 जेनेरेशन के एयक्राफ्ट को बनाया है। यह एक बहुत बड़ी सफलता है।

    उन्होंने हम सभी इसपर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा भले लोग कहेंगे और बाते बनाएंगे, लेकिन हमको पीछे नहीं हटना होगा। हमारे पास अभी 180 तेजस हैं और ये संख्या आगे बढ़ेगी। हमारे पास इस विमान के लिए एक बड़ी एक्पोर्ट मार्केट भी होगी।

    HAL के भविष्य के प्रोजेक्ट

    HAL के भविष्य के ऑर्डर के बारे में बताते हुए बताया कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल (U-CAV)- CATS वॉरियर को जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जो 2026 तक तैयार हो जाएगा और 2027 तक उड़ान भरने लगेगा। ठीक इसी तरीके से HAL यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम (UHM) पर भी काम कर रहा है, जो 2027 में उड़ान भरना शुरू कर देगा।

