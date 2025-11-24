दुबई एयर शो के दौरान हुए तेजस हादसे पर HAL ने दी सफाई, कहा- यह एक अलग घटना 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान हादसे को हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने ''असामान्य परिस्थितियों में हुई एक अलग घटना'' बताया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इससे एचएएल के कारोबार, वित्तीय स्थिति या डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

एचएएल ने सोमवार को एक बयान में यह भी कहा कि वह ''हादसे की जांच कर रही एजेंसियों को पूरा समर्थन एवं सहयोग दे रही है और सभी स्टेकहोल्डर्स को भरोसा दिलाया गया है।'' इस लड़ाकू विमान में अमेरिका की बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) का बनाया इंजन लगा था। अमेरिकी कंपनी ने भी हादसे की जांच में अपना सहयोग देने की पेशकश की है।

गिरी कंपनी के शेयरों की कीमत शुक्रवार को दुबई एयर शो में एचएएल के बनाए बहु-उद्देशीय तेजस फाइटर जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सोमवार को शुरुआती ट्रेडिंग घंटों में कंपनी के शेयरों की कीमत लगभग नौ प्रतिशत गिर गई। सुबह के ट्रेडिंग घंटों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर कंपनी के स्टाक की कीमत सात महीने के सबसे निचले स्तर 4,205.25 रुपये प्रति शेयर पर आ गई।