क्या और गिरेंगे HAL के शेयर? तेजस हादसे के बाद कंपनी ने दिया बयान, ब्रोकरेज हाउसेज ने भी निवेशकों से कही ये बात
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि तेजस का क्रैश होना एक अलग घटना है और इससे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एचएएल ने कहा कि इस हादसे से भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। कंपनी ने कहा कि इस हादसे को लेकर वह जांच में सहयोग भी कर रही है।
नई दिल्ली। दुबई के एयर शो में तेजस फाइटर जेट के क्रैश (Tejas Crash Incident) होने के बाद 24 नवंबर को इस विमान को बनाने वाली कंपनी HAL के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, और यह 9 फीसदी तक टूट गए। इस बीच हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने बयान जारी कर कहा है कि तेजस का क्रैश होना एक अलग घटना है और इससे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन या भविष्य की डिलीवरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जनरल इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित तेजस विमान को बनाने वाली कंपनी एचएएल ने कहा कि उसे इस घटना से अपने व्यावसायिक संचालन या भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। कंपनी ने कहा कि वह जांच में सहयोग भी कर रही है।
HAL ने और क्या कहा?
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आगे कहा, "हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि तेजस विमान के क्रैश होने से कंपनी के कमर्शियल ऑपरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या भविष्य की डिलीवरी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस हादसे को लेकर कंपनी जांच कर रही एजेंसियों को अपना पूरा समर्थन और सहयोग दे रही है। इस बारे में कंपनी किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम से स्टैकहोल्डर्स को जानकारी देती रहेगी।"
HAL के शेयरों ब्रोकरेज की क्या राय
तेजस विमान हादसे के बाद जहां HAL के शेयरों में गिरावट देखी गई वहीं, ब्रोकरेज फर्म ने इस डिफेंस कंपनी के शेयरों पर खरीदारी की राय दी है। एलारा कैपिटल ने एचएएल के शेयरों को 5,680 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ 'BUY' रेटिंग दी है। इस रेलू ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि इस दुर्घटना का कंपनी के ऑर्डर या डिलीवरी पर कोई बड़ा वित्तीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।
वहीं, चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने कंपनी के शेयर को 5,570 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ 'BUY' रेटिंग दी है। इसके अलावा, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने भी एचएएल के शेयरों पर 5,436 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
