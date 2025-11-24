टेक महिंद्रा और इंफोसिस समेत आईटी शेयरों में तेजी, क्या खरीदना चाहिए अब ये स्टॉक्स? ब्रोकरेज ने दी राय
आईटी शेयरों में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से तेजी जारी है और आज टेक महिंद्रा व इंफोसिस समेत कई शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। दरअसल, आईटी स्टॉक्स में यह बढ़त इसलिए आ रही है क्योंकि निवेशकों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जता रहे हैं।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में 24 नवंबर को तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही आईटी स्टॉक्स (IT Shares) में, आज के कारोबारी सत्र में निफ्टी आईटी इंडेक्स डेढ़ फीसदी से ज्यादा चढ़ गया है। आईटी शेयरों में यह तेजी इसलिए आ रही है क्योंकि निवेशकों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर भरोसा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स का टॉप गेनर शेयर, टेक महिंद्रा है, जो 3 फीसदी की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है।
वहीं, एम्फेसिस, विप्रो, पर्सिसटेंट, इंफोसिस, एलटीआई माइंडट्री और कोफोर्ज भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।
निवेशकों क्यों जता रहे हैं रेट कट की उम्मीद
आईटी शेयरों में यह तेजी अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते आई है। दरअसल, सीएमई के फेडवॉच टूल के अनुसार, दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना एक हफ़्ते पहले के 44 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई है। कम अमेरिकी ब्याज दरें अमेरिकी आर्थिक गतिविधियों, ख़ासकर टेक सेक्टर के खर्च को बढ़ावा देती हैं और भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए अवसरों को और बढ़ाती हैं, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है।
ब्रोकरेज की राय और पसंद वाले शेयर
इस बीच ब्रोकरेज फर्म की कॉमेंट्री ने भी इस पॉजिटिव सेंटिमेंट को और मज़बूत किया है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़ ने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित एआई सर्विस साइकल आखिरकार एक महत्वपूर्ण मोड़ के करीब पहुंच रहा है, ऐसे में उम्मीद है कि एआई और संबंधित सेवाओं पर खर्च में तेज़ी आएगी।
मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि आईटी सेक्टर अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है और अब जोखिम की संभावना कम है। मोतीलाल ओसवाल ने इंफोसिस, एम्फैसिस और ज़ेनसार की रेटिंग बढ़ाकर 'BUY' कर दी है, जबकि विप्रो पर न्यूट्रल रेटिंग दी है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
