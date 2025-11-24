तेजस क्रैश के बाद HAL के शेयर में भारी गिरावट, 8.5% तक टूटा भाव; बाकी डिफेंस स्टॉक्स का कैसा है हाल?
दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL Share Price) के शेयरों में भारी गिरावट आई। BSE पर शेयर 8.5% तक गिरकर 4,205.25 रुपये पर पहुँच गया, जो 7 महीनों का सबसे निचला स्तर है। इस हादसे के बाद अन्य डिफेंस कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निफ्टी डिफेंस इंडेक्स भी प्रभावित हुआ।
नई दिल्ली। दुबई एयर शो (Dubai Air Show) में प्रदर्शन के दौरान तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के क्रैश के बाद, सोमवार 24 नवंबर को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL Share Price) का शेयर लुढ़क गया। BSE पर इसमें 8.5% तक की गिरावट आई और ये गिरकर 4,205.25 रुपये के इंट्राडे लो पर आ गया, जो इसके पिछले 7 महीनों का सबसे निचला स्तर है।
हालांकि उसके बाद कुछ संभलकर एचएएल का शेयर करीब सवा 10 बजे बीएसई पर 162 रुपये या 3.53 फीसदी की गिरावट के साथ 4,433 रुपये पर है।
कैसे हुआ हादसा
21 नवंबर की दोपहर को बड़ी संख्या में लोगों के सामने करतब दिखाते हुए तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था। ऑनलाइन चल रहे वीडियो में जेट, जो एक सिंगल-सीट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) था, जमीन पर गिरता हुआ दिख रहा है, जिसमें मौके पर तुरंत आग की लपटें निकलती हुई दिखीं।
दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुबार उठा, जिसने क्रैश के बाद सायरन बजने पर देखने वालों का ध्यान खींचा। IAF ने एक बयान में क्रैश में पायलट की मौत की पुष्टि की।
दबाव में डिफेंस शेयर
सोमवार को HAL के अलावा बाकी डिफेंस साथियों के शेयर भी गिरे, जिससे सुबह के ट्रेड में निफ्टी डिफेंस इंडेक्स करीब 1.5 परसेंट नीचे चला गया। जहां HAL के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट आई, वहीं डेटा पैटर्न्स, GRSE, जेन टेक, पारस डिफेंस, BEML, कोचीन शिपयार्ड और दूसरे शेयरों में करीब 2 फीसदी की गिरावट आई।
