Video: नए साल पर आस्था का सैलाब, देशभर के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर रहा केंद्र

मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में नए साल के पहले दिन हजारों श्रद्धालु जुटे। गणपति बप्पा के दर्शन के लिए लोग रात से ही लाइन लगाने लगे थे। मंदिर ट्रस्ट ने विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि भीड़ को संभाला जा सके।

सुबह की पहली आरती में शामिल होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। भक्तों ने प्रसाद चढ़ाया, घंटियां बजाईं और मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना की। कई लोग तो दूर-दूर से आए थे, सिर्फ इसलिए कि नए साल की शुरुआत बप्पा के आशीर्वाद से हो।