    दिल्ली के बाजारों में बम धमाके की साजिश नाकाम, ISIS के दो आतंकी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने ISIS के दो आतंकियों को गिरफ्तार कर दिल्ली के बाजारों में बम धमाके करने की साजिश को नाकाम कर दिया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला है कि वे ISIS के इशारे पर दिल्ली में दहशत फैलाना चाहते थे। घटना के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    भोपाल और दिल्ली ISIS के दो आतंकी गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में ISIS टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस मॉड्यूल से जुड़े दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, इस मॉड्यूल से जुड़े दो संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोनों संदिग्ध आतंकवादियों में से एक दिल्ली का रहने वाला है। दूसरा मध्य प्रदेश का है।

    बताया जा रहा है कि इन आतंकियों के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है। इस मॉड्यूल से जुड़े एक आतंकी की गिरफ्तारी भोपाल से हुई है। वहीं, दूसरे संदिग्ध की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। दिल्ली के ज्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाके इन आतंकियों के टारगेट पर थे। 

    शुरुआती जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी आत्मघाती हमले के लिए ट्रेनिंग ले चुके थे। पुलिस ने बताया कि वे अपनी योजना के काफी करीब थे। इन दोनों आतंकियों के पास से गोला-बारूद भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध की पहचान अदनान के तौर पर हुई है। 