दिल्ली के बाजारों में बम धमाके की साजिश नाकाम, ISIS के दो आतंकी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में ISIS टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस मॉड्यूल से जुड़े दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, इस मॉड्यूल से जुड़े दो संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोनों संदिग्ध आतंकवादियों में से एक दिल्ली का रहने वाला है। दूसरा मध्य प्रदेश का है।

बताया जा रहा है कि इन आतंकियों के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है। इस मॉड्यूल से जुड़े एक आतंकी की गिरफ्तारी भोपाल से हुई है। वहीं, दूसरे संदिग्ध की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। दिल्ली के ज्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाके इन आतंकियों के टारगेट पर थे।