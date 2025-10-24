कुरनूल बस अग्निकांड में 12 की मौत, कई लोगों ने कूदकर बचाई जान; पढ़ें कैसे लगी वोल्वो में आग?

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक स्लीपर बस में आग लगने से 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तड़के सुबह 4 बजे के करीब हुआ जब बस एक दोपहिया वाहन से टकरा गई। बस में करीब 41 लोग सवार थे, जिनमें से कुछ इमरजेंसी एग्जिट से भागने में सफल रहे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

आंध्र प्रदेश में बस में लगी भीषण आग। (फोटो- पीटीआई)