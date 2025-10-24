Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कुरनूल बस अग्निकांड में 12 की मौत, कई लोगों ने कूदकर बचाई जान; पढ़ें कैसे लगी वोल्वो में आग?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:52 AM (IST)

    आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक स्लीपर बस में आग लगने से 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तड़के सुबह 4 बजे के करीब हुआ जब बस एक दोपहिया वाहन से टकरा गई। बस में करीब 41 लोग सवार थे, जिनमें से कुछ इमरजेंसी एग्जिट से भागने में सफल रहे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    आंध्र प्रदेश में बस में लगी भीषण आग। (फोटो- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक स्लीपर बस में आग लग गई। यह बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। एक दोपहिया वाहन से टकराने के बाद बस में आग लग गई, जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह हादसा तड़के सुबह 4 बजे के करीब हुआ है। मृतकों में एक बाइक सवार भी शामिल है। इसकी जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस में लगभग 41 लोग सवार थे, जब मोटरसाइकिल बस से टकरा गई और उसका ईंधन कैप खुला होने के कारण बस के नीचे घिसट गई, जिससे आग लग गई।

     

    हादसे से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

    • यह बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। इस बस में करीब 41 लोग सवार थे। प्राइवेट वोल्वो बस आधी रात को बेंगलुरु के लिए निकली। तड़के सुबह 4 बजे के करीब बस, जब नेशनल हाइवे 44 (NH-44) पर कुरनूल के पास पहुँची, तो उसका एक टू-व्हीलर से एक्सीडेंट हो गया। पुलिस का मानना है कि बाइक बस के पिछले हिस्से में फंस गई, जिससे चिंगारी निकली और बस में आग लग गई।
    • शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बस में कुल 41 यात्री सवार थे। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में 12 लोगों की जान गई है। एसी बस होने के कारण लोगों ने कांच तोड़कर निकलने की कोशिश की, लेकिन कई लोग सफल नहीं हो सके।
    • आग की लपटें तेज़ होने पर, 12 यात्री इमरजेंसी एग्जिट तोड़कर मामूली चोटों के साथ भागने में कामयाब रहे। घायलों को इलाज के लिए कुरनूल सरकारी अस्पताल ले जाया गया।
    • आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी सरकार घायलों और प्रभावित परिवारों को हर मुमकिन मदद देगी। उन्होंने X पर पोस्ट में लिखा कि कुरनूल जिले के चिन्ना टेकुर गांव के पास हुए भयानक बस आग हादसे के बारे में जानकर मैं सदमे में हूं। मेरी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।
    • BJP के प्रदेश अध्यक्ष, PVN माधव के निर्देश के बाद, BJP नेता दुर्घटनास्थल पर पहुंचे। अब तक नौ घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग में बस पूरी तरह से जल गई। 

    यह भी पढ़ें: हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा, बाइक से टक्कर के बाद बस में लगी आग; 12 लोगों की मौत

    यह भी पढ़े: MP News: मेडिकल अधीक्षक के घर पर बदमाशों ने धावा बोला, दरवाजा तोड़ने का प्रयास