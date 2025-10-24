हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा, बाइक से टक्कर के बाद बस में लगी आग; 12 लोगों की मौत
आंध्र प्रदेश में हैदराबाद-बेंगलुरु रूट पर एक प्राइवेट कंपनी की बस में आग लगने से भीषण हादसा हो गया। कुरनूल जिले के चिन्ना टेकुरु गांव में शुक्रवार तड़के एक निजी कावेरी ट्रैवल्स बस की एक बाइक से टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई।
पीटीआई, हैदराबाद। हैदराबाद जिले के चिन्नातेकुर के पास एक दोपहिया वाहन से टकराने के बाद हैदराबाद जा रही एक निजी बस में आग लग गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार को तड़के चार बजे करीब हुआ था। मृतकों में एक बाइक सवार भी शामिल है। इसकी जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी।
बस में लगभग 40 लोग सवार थे
शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, बस में लगभग 40 लोग सवार थे जब मोटरसाइकिल बस से टकरा गई और उसका ईंधन कैप खुला होने के कारण बस के नीचे घिसट गई, जिससे आग लग गई।कुरनूल रेंज के डीआईजीकोया प्रवीण ने पीटीआई को बताया कि लगभग 19 यात्री, दो बच्चे और दो चालक इस दुर्घटना में बाल-बाल बच गए।
कुछ ही मिनटों में लगी बस जलकर हुई खाक
शॉर्ट सर्किट के कारण बस का दरवाजा जाम हो गया और कुछ ही मिनटों में वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पुलिस ने आगे बताया कि ज्यादातर लोग 25 से 35 साल की उम्र के थे।
सीएम ने जताया दुख
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनचंद्रबाबूनायडू ने ट्वीट किया कि कुरनूल जिले के चिन्नाटेकुर गांव के पास हुई बस आग दुर्घटना के बारे में जानकर मुझे गहरा सदमा पहुँचा है। मेरी गहरी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। सरकारी अधिकारी घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पोस्ट
घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदीमुर्मू ने दुखा जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस में आग लगने की दुखद घटना में हुई जान-माल की हानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।