पश्चिम बंगाल: काली माता पंडाल में गाना बजाने को लेकर बवाल, युवक की चाकू मारकर हत्या

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में काली पूजा पंडाल में गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग ने बीमारी के कारण काली पूजा पंडाल में बज रहे सिस्टम को बंद करा दिया। जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ।

पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना तब हुई जब संतन नस्कर (30) ने हृदय रोग से पीड़ित एक बुजुर्ग पड़ोसी के कहने पर पंडाल का साउंड सिस्टम बंद कर दिया। नस्कर के घर लौटने पर एक अन्य पड़ोसी और उसकी पत्नी उसके पीछे उसके घर पहुंचे और पंडाल में संगीत बंद करने का कारण पूछा।

मां पर किया हमला इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कथिततौर पर बहस के दौरान पड़ोसियों ने नस्कर की मां पर हमला कर दिया। जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इस दौरान पड़ोसियों ने नस्कर पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

क्या बोली पुलिस? एक पुलिस अधिकारी ने पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि इस विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और नस्कर की मां पर कथित तौर पर हमला किया गया। उन्होंने बताया कि जब नस्कर ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, तो पड़ोसी ने कथित तौर पर उस पर कई बार चाकू से वार किया, जिसके बाद दोनों भाग निकले।