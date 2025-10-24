Language
    पश्चिम बंगाल: काली माता पंडाल में गाना बजाने को लेकर बवाल, युवक की चाकू मारकर हत्या

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:55 AM (IST)

    पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में काली पूजा पंडाल में गाना बजाने को लेकर विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। एक बुजुर्ग के कहने पर साउंड सिस्टम बंद कराने पर पड़ोसियों ने नस्कर और उसकी मां पर हमला कर दिया। नस्कर को बचाने की कोशिश में उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

    पश्चिम बंगाल में युवक की चाकू मारकर हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में काली पूजा पंडाल में गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग ने बीमारी के कारण काली पूजा पंडाल में बज रहे सिस्टम को बंद करा दिया। जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ।

    पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना तब हुई जब संतन नस्कर (30) ने हृदय रोग से पीड़ित एक बुजुर्ग पड़ोसी के कहने पर पंडाल का साउंड सिस्टम बंद कर दिया। नस्कर के घर लौटने पर एक अन्य पड़ोसी और उसकी पत्नी उसके पीछे उसके घर पहुंचे और पंडाल में संगीत बंद करने का कारण पूछा।

    मां पर किया हमला

    इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कथिततौर पर बहस के दौरान पड़ोसियों ने नस्कर की मां पर हमला कर दिया। जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इस दौरान पड़ोसियों ने नस्कर पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

    क्या बोली पुलिस?

    एक पुलिस अधिकारी ने पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि इस विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और नस्कर की मां पर कथित तौर पर हमला किया गया। उन्होंने बताया कि जब नस्कर ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, तो पड़ोसी ने कथित तौर पर उस पर कई बार चाकू से वार किया, जिसके बाद दोनों भाग निकले।

    इस दौरान नस्कर पूरी तरह घायल हो गया। गंभीररूप से घायल हुए नस्कर को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)


