बंगाल: नशे की हालत में युवक ने काली प्रतिमा को किया खंडित, आरोपी गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल में एक युवक ने नशे की हालत में काली मां की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आरोपी से पूछताछ जारी है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक मंदिर में बुधवार को मां काली की मूर्ति को खंडित (क्षतिग्रस्त) करने की घटना में पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने नशे की हालत ऐसा किया था। बता दें कि यह घटना सूर्यनगर ग्राम पंचायत की है, जहां ग्रामीणों ने काली मंदिर में मूर्ति को क्षतिग्रस्त देखा। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया।
सुंदरबन पुलिस जिले के अधीक्षक (एसपी) कोटेश्वर राव ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि इस घटना में नारायण हलधर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि उसने नशे की हालत में मूर्ति को खंडित किया था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस अपराध में कोई और व्यक्ति भी शामिल था।
आरोपित का कोई राजनीतिक संबंध नहीं- पुलिस
हालांकि पुलिस ने दावा किया कि आरोपित का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। वहीं विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि जिहादी तत्वों ने मूर्ति तोड़ी और टीएमसी सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।
खंडित मूर्ति को पुलिस वैन में ले जाना शर्मनाक : भाजपा
सुवेंदु अधिकारी और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने खंडित मूर्ति को पुलिस वैन में ले जाने का वीडियो साझा किया और कहा कि मां काली को उस पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है जिसमें आम अपराधियों को ले जाया जाता है। बंगाल की संस्कृति में इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। ममता ने शक्ति की इस भूमि को जिहादी नरक में बदल दिया है। वहीं पुलिस ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया गया।
