Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बंगाल: नशे की हालत में युवक ने काली प्रतिमा को किया खंडित, आरोपी गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:56 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल में एक युवक ने नशे की हालत में काली मां की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आरोपी से पूछताछ जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    काली मूर्ति को खंडित करने वाला आरोपी गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक मंदिर में बुधवार को मां काली की मूर्ति को खंडित (क्षतिग्रस्त) करने की घटना में पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने नशे की हालत ऐसा किया था। बता दें कि यह घटना सूर्यनगर ग्राम पंचायत की है, जहां ग्रामीणों ने काली मंदिर में मूर्ति को क्षतिग्रस्त देखा। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुंदरबन पुलिस जिले के अधीक्षक (एसपी) कोटेश्वर राव ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि इस घटना में नारायण हलधर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि उसने नशे की हालत में मूर्ति को खंडित किया था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस अपराध में कोई और व्यक्ति भी शामिल था।

    आरोपित का कोई राजनीतिक संबंध नहीं- पुलिस

    हालांकि पुलिस ने दावा किया कि आरोपित का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। वहीं विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि जिहादी तत्वों ने मूर्ति तोड़ी और टीएमसी सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।

    खंडित मूर्ति को पुलिस वैन में ले जाना शर्मनाक : भाजपा

    सुवेंदु अधिकारी और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने खंडित मूर्ति को पुलिस वैन में ले जाने का वीडियो साझा किया और कहा कि मां काली को उस पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है जिसमें आम अपराधियों को ले जाया जाता है। बंगाल की संस्कृति में इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। ममता ने शक्ति की इस भूमि को जिहादी नरक में बदल दिया है। वहीं पुलिस ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया गया।

    इसे भी पढ़ें: पन्ना: पुलिस टीम पर हमले के बाद इलाके में भारी पुलिसबल तैनात, आरोपियों की धरपकड़ जारी