बंगाल: नशे की हालत में युवक ने काली प्रतिमा को किया खंडित, आरोपी गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक मंदिर में बुधवार को मां काली की मूर्ति को खंडित (क्षतिग्रस्त) करने की घटना में पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने नशे की हालत ऐसा किया था। बता दें कि यह घटना सूर्यनगर ग्राम पंचायत की है, जहां ग्रामीणों ने काली मंदिर में मूर्ति को क्षतिग्रस्त देखा। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया।

सुंदरबन पुलिस जिले के अधीक्षक (एसपी) कोटेश्वर राव ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि इस घटना में नारायण हलधर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि उसने नशे की हालत में मूर्ति को खंडित किया था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस अपराध में कोई और व्यक्ति भी शामिल था।

आरोपित का कोई राजनीतिक संबंध नहीं- पुलिस हालांकि पुलिस ने दावा किया कि आरोपित का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। वहीं विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि जिहादी तत्वों ने मूर्ति तोड़ी और टीएमसी सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।