Photos: 30 सालों में 9 बड़े धमाके और 122 मौतें, तस्वीरों में देखें दिल्ली में ब्लास्ट का खौफनाक मंजर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 10 नवंबर 2025, सोमवार का दिन और शाम के लगभग 6:50 मिनट...दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल किले के सामने कार में अचानक जोरदार ब्लास्ट (Delhi Bomb Blast) हुआ और धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। कुछ देर के सन्नाटे के बाद हर तरफ चीख-पुकार मचने लगी, देखते ही देखते राजधानी में हड़कंप मच गया।

हालांकि, यह पहली बार नहीं था जब किसी धमाके से दिल्ली दहली थी। बेशक पिछले 14 सालों में यह पहला धमाका था। मगर, 14 साल के पहले दिल्ली में एक या दो नहीं बल्कि सिलसिलेवार तरीके से कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा चुका है।

दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट। फाइल फोटो दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट 2011 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर भंयकर विस्फोट हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और 76 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कनॉट प्लेस में ब्लास्ट। फाइल फोटो 2008 में सीरियल ब्लास्ट 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में लगातार 3 सीरियल ब्लास्ट देखने को मिले थे। इस दौरान आतंकियों ने दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस (सीपी) को भी निशाना बनाया था। सीपी के अलावा ग्रेटर कैलाश और करोल बाग की गफ्फार मार्केट में भयानक विस्फोट हुआ था। इन हमलों में 30 लोगों की मौत हुई थी और 90 से ज्यादा लोग घायल थे।

सरोजनी नगर में ब्लास्ट के बाद का मंजर। फाइल फोटो 2005 में 3 सीरियल ब्लास्ट 29 नवंबर 2005 को दीवाली से महज कुछ दिन पहले दिल्ली के 3 भीड़भाड़ वाले इलाकों में धमाका हुआ, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई और 210 से अधिक लोग घायल थे। यह धमाके दिल्ली की मशहूर सरोजनी नगर मार्केट, पहाड़गंज और कालकाजी में हुए थे।