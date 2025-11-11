Photos: 30 सालों में 9 बड़े धमाके और 122 मौतें, तस्वीरों में देखें दिल्ली में ब्लास्ट का खौफनाक मंजर
Delhi Bomb Blast: दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के सामने हुए एक कार ब्लास्ट ने राजधानी को दहला दिया। हालांकि, यह दिल्ली में पहला धमाका नहीं था। पिछले 14 सालों में यह पहला बड़ा धमाका था, लेकिन इससे पहले भी दिल्ली ने कई आतंकी हमलों का सामना किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 10 नवंबर 2025, सोमवार का दिन और शाम के लगभग 6:50 मिनट...दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल किले के सामने कार में अचानक जोरदार ब्लास्ट (Delhi Bomb Blast) हुआ और धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। कुछ देर के सन्नाटे के बाद हर तरफ चीख-पुकार मचने लगी, देखते ही देखते राजधानी में हड़कंप मच गया।
हालांकि, यह पहली बार नहीं था जब किसी धमाके से दिल्ली दहली थी। बेशक पिछले 14 सालों में यह पहला धमाका था। मगर, 14 साल के पहले दिल्ली में एक या दो नहीं बल्कि सिलसिलेवार तरीके से कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा चुका है।
दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट। फाइल फोटो
दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट 2011
7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर भंयकर विस्फोट हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और 76 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
कनॉट प्लेस में ब्लास्ट। फाइल फोटो
2008 में सीरियल ब्लास्ट
13 सितंबर 2008 को दिल्ली में लगातार 3 सीरियल ब्लास्ट देखने को मिले थे। इस दौरान आतंकियों ने दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस (सीपी) को भी निशाना बनाया था। सीपी के अलावा ग्रेटर कैलाश और करोल बाग की गफ्फार मार्केट में भयानक विस्फोट हुआ था। इन हमलों में 30 लोगों की मौत हुई थी और 90 से ज्यादा लोग घायल थे।
सरोजनी नगर में ब्लास्ट के बाद का मंजर। फाइल फोटो
2005 में 3 सीरियल ब्लास्ट
29 नवंबर 2005 को दीवाली से महज कुछ दिन पहले दिल्ली के 3 भीड़भाड़ वाले इलाकों में धमाका हुआ, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई और 210 से अधिक लोग घायल थे। यह धमाके दिल्ली की मशहूर सरोजनी नगर मार्केट, पहाड़गंज और कालकाजी में हुए थे।
संसद भवन पर आतंकी हमला। फाइल फोटो
संसद भवन हमला 2001
13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकी संसद भवन में घुस गए। उन्होंने सुरक्षाबलों पर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 9 लोगों की जान गई थी।
लाजपत नगर में हुआ आतंकी हमला। फाइल फोटो
लाजपत नगर ब्लास्ट 1996
21 मई 1996 को दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट में भी बम धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी और 39 लोग घायल हुए थे।
