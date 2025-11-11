Delhi Blast: 5 लोग, 5 परिवार और टूट गए सपने... पीड़ितों का दर्द सुन कांप जाएगी रूह 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार शाम को दिल्ली दहल उठी। लाल किला के पास हुए विस्फोट ने राष्ट्रीय राजधानी को हिला दिया। इस आतंकी हमले में कम से कम 9 लोगों की जान गई है और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है।

दिल्ली में हुए इस आतंकी हमले की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। इस आतंकी हमले ने उन नौ परिवारों की दुनिया ही पलट दी, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है।

हमले निर्दोषों की दुनिया उजड़ी इस हमले में कई ऐसे निर्दोष लोगों की जान गई है, जो अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। इनमें से ही एक थे मूल रूप से बिहार के रहने वाले पंकज सैनी, जो दिल्ली में टैक्सी चलाते थे। वह एक यात्री को चांदनी चौक पर छोड़ने के लिए आए थे। वहीं, यूपी के शामली के नोमान अपनी कॉस्मेटिक्स की दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए चांदनी चौक पहुंचे थे। वहीं, डीटीसी में कंडक्टर का काम करने वाले अशोक कुमार भी उसी इलाके में किसी से मिलने के लिए पहुंचे थे।

एक ब्लास्ट और बिखर कई परिवारों की दुनिया इन सभी के लिए यह एक सामान्य दिन था। किसी को नहीं पता था कि इनके साथ अगले ही कुछ देर में क्या होने वाला है। शाम 6.50 बजे ट्रैफिक में एक i20 कार आई और एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां मौजूद अन्य वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस हमले ने 9 लोगों की जान ले ली। 20 से अधिक लोग हुए घायल।

टैक्सी चालक पंकज सैनी अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। उनके पिता दिल्ली को लोकनायक अस्पताल में अपने छोटे बेटे का शव लेने पहुंचे। उन्होंने भावुक होते हुए मीडिया से कहा कि मैं क्या कहूं? पंकज चांदनी चौक पर अपनी टैक्सी से एक यात्री को उतार ही रहा था कि ये घटना हुई। उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।

इसी तरीके से अशोक भी अपने परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य था। मूल रूप से वह अमरोहा का रहने वाला अशोक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली के जगतपुरा इलाके में रहता था। वह दिल्ली परिवहन निगम का कर्मचारी थे। वह किसी काम से चांदनी चौक इलाके में आए थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। इस हमले कुछ घंटे बाद अशोक के चचेरे भाई ने बताया कि पीड़ितों की सूची में अपने भाई का नाम देखा। जिसे देखकर मैं हैरान हो गया।

दुकान के लिए सामान खरीदने पहुंचे और फिर नहीं लौटे इसी तरीके पीड़ितों की लिस्ट में शामली के नोमान का भी नाम शामिल है, जो अपनी दुकान के लिए कॉस्मेटिक का समान लेने के लिए आए थे। इस हमले में नोमान की भी मौत हो गई। वहीं, उसके साथ मौजूद उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।