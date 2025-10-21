दीवाली की अगली सुबह धुआं-धुआं दिल्ली, पहाड़ी राज्यों में भी जहरीली हुई हवा; कहां कितना है AQI?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिन पूरे भारत में दीवाली की धूम देखने को मिला, जिसका असर अगली सुबह के मौसम पर भी पड़ रहा है। दिल्ली समेत कई जगहों पर सुबह की शुरुआत हल्की धुंध और हवा में प्रदूषण के कणों के साथ हुई है।

प्रदूषण का असर पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद समेत गुरुग्राम में भी AQI तेजी से बढ़ गया है। यही नहीं, पहाड़ी राज्यों की हवा भी दूषित हो गई है। दिल्ली के 36 इलाकों में रेड जोन दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दीवाली की अगली सुबह दिल्ली की हवा बदतर हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों को रेड जोन में रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 317 दर्ज किया गया है।

दिल्ली के 36 इलाकों को रेड जोन में रखा गया है, जहां की हवा 'बहुत खराब' आंकी गई है। बीती राज राजधानी का AQI 344 दर्ज किया गया था। कई जगहों पर यह 400 के पास चला गया था। CPCB के अनुसार, सोमवार की रात द्वारका में AQI 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 दर्ज किया गया था।