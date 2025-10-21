दिल्ली की हवा हुई बेहद 'खतरनाक', AQI पहुंचा 900 के पार... दिवाली के जश्न में जमकर फूटे पटाखे
दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। आतिशबाजी के कारण हवा जहरीली हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई, India National Air Quality Index) 900 के पार पहुंच गया है, जो बहुत खराब माना जाता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Air Pollution दिवाली के जश्न में सोमवार की रात को हुई आतिशबाजी से दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। हालत यह है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है।
वहीं, अगल आज सुबह के एयर पॉल्यूशन (Delhi Pollution Level) की बात करें तो दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में एक्यूआई (AQI) 900 के पार पहुंच गया है। जो बहुत खराब माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि आज सुबह कहां कैसा हाल रहा?
जानिए AQI का हाल...
स्थान AQI स्थिति
पूसा दिल्ली 999 बेहद खराब
चांदनी चौक दिल्ली 500 बेहद खराब
पंजाबी बाग दिल्ली 616 बेहद खराब
शादीपुर दिल्ली 399 बेहद खराब
वजीरपुर दिल्ली 408 बेहद खराब
अशोक विहार दिल्ली 491 बेहद खराब
रोहिणी दिल्ली 424 बेहद खराब
आर. के. पुरम दिल्ली 500 बेहद खराब
जहांगीरपुरी दिल्ली 410 बेहद खराब
सोनिया विहार दिल्ली 400 बेहद खराब
इंदिरापुरम गाजियाबाद 285 खराब
नोएडा सेक्टर-116 309 बेहद खराब
गुरुग्राम सेक्टर-51 271 खराब
Source - aqicn.org
पूर्वी दिल्ली मयूर विहार के समीप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर छाए धुंध में गुजरते वाहन। (चंद्र प्रकाश मिश्र)
कब अच्छा माना जाता है AQI
0-50 के बीच एक AQI को अच्छा माना जाता है, 51-100 को संतोषजनक, 101-200 को मध्यम, 201-300 को खराब, 301-400 को बहुत खराब और 401-500 को गंभीर माना जाता है।
वहीं, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के बहुत खराब श्रेणी में होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है।
