    दिल्ली की हवा हुई बेहद 'खतरनाक', AQI पहुंचा 900 के पार... दिवाली के जश्न में जमकर फूटे पटाखे

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:29 AM (IST)

    दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। आतिशबाजी के कारण हवा जहरीली हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई, India National Air Quality Index) 900 के पार पहुंच गया है, जो बहुत खराब माना जाता है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Air Pollution दिवाली के जश्न में सोमवार की रात को हुई आतिशबाजी से दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। हालत यह है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है।

    वहीं, अगल आज सुबह के एयर पॉल्यूशन (Delhi Pollution Level) की बात करें तो दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में एक्यूआई (AQI) 900 के पार पहुंच गया है। जो बहुत खराब माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि आज सुबह कहां कैसा हाल रहा? 

    जानिए AQI का हाल...

    स्थान                             AQI            स्थिति

    पूसा दिल्ली                       999         बेहद खराब 

    चांदनी चौक दिल्ली               500         बेहद खराब 

    पंजाबी बाग दिल्ली                616         बेहद खराब 

    शादीपुर दिल्ली                   399          बेहद खराब 

    वजीरपुर दिल्ली                   408         बेहद खराब 

    अशोक विहार दिल्ली             491          बेहद खराब 

    रोहिणी दिल्ली                     424         बेहद खराब 

    आर. के. पुरम दिल्ली            500         बेहद खराब 

    जहांगीरपुरी दिल्ली                410         बेहद खराब 

    सोनिया विहार दिल्ली             400         बेहद खराब 

    इंदिरापुरम गाजियाबाद           285         खराब

    नोएडा सेक्टर-116              309         बेहद खराब

    गुरुग्राम सेक्टर-51              271          खराब

    Source  - aqicn.org 

    पूर्वी दिल्ली मयूर विहार के समीप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर छाए धुंध में गुजरते वाहन। (चंद्र प्रकाश मिश्र)

    कब अच्छा माना जाता है AQI

    0-50 के बीच एक AQI को अच्छा माना जाता है, 51-100 को संतोषजनक, 101-200 को मध्यम, 201-300 को खराब, 301-400 को बहुत खराब और 401-500 को गंभीर माना जाता है।

    वहीं, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के बहुत खराब श्रेणी में होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है।