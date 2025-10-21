दिल्ली की हवा हुई बेहद 'खतरनाक', AQI पहुंचा 900 के पार... दिवाली के जश्न में जमकर फूटे पटाखे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Air Pollution दिवाली के जश्न में सोमवार की रात को हुई आतिशबाजी से दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। हालत यह है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वहीं, अगल आज सुबह के एयर पॉल्यूशन (Delhi Pollution Level) की बात करें तो दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में एक्यूआई (AQI) 900 के पार पहुंच गया है। जो बहुत खराब माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि आज सुबह कहां कैसा हाल रहा?

जानिए AQI का हाल... स्थान AQI स्थिति पूसा दिल्ली 999 बेहद खराब चांदनी चौक दिल्ली 500 बेहद खराब पंजाबी बाग दिल्ली 616 बेहद खराब शादीपुर दिल्ली 399 बेहद खराब वजीरपुर दिल्ली 408 बेहद खराब अशोक विहार दिल्ली 491 बेहद खराब रोहिणी दिल्ली 424 बेहद खराब आर. के. पुरम दिल्ली 500 बेहद खराब जहांगीरपुरी दिल्ली 410 बेहद खराब सोनिया विहार दिल्ली 400 बेहद खराब इंदिरापुरम गाजियाबाद 285 खराब नोएडा सेक्टर-116 309 बेहद खराब गुरुग्राम सेक्टर-51 271 खराब Source - aqicn.org पूर्वी दिल्ली मयूर विहार के समीप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर छाए धुंध में गुजरते वाहन। (चंद्र प्रकाश मिश्र) कब अच्छा माना जाता है AQI 0-50 के बीच एक AQI को अच्छा माना जाता है, 51-100 को संतोषजनक, 101-200 को मध्यम, 201-300 को खराब, 301-400 को बहुत खराब और 401-500 को गंभीर माना जाता है।