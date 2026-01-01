'अगर सिस्टम गलत होता तो...', जोमैटो और ब्लिंकिट पर हुए रिकॉर्ड ऑर्डर डिलीवर तो बोले दीपेंद्र गोयल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जोमैटो और ब्लिंकिट के फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने गुरुवार को कहा कि पिछले कुछ दिनों से हड़ताल की धमकियों के बावजूद, डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और ब्लिंकिट ने नए साल की पूर्व संध्या पर रिकॉर्ड डिलीवरी की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि 75 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड ऑर्डर डिलीवर किए गए। उन्होंने डिलीवरी पार्टनर्स का आभार व्यक्त किया जिन्होंने धमकियों के बावजूद काम किया, डटे रहे और ईमानदार काम और तरक्की को चुना। 'सिस्टम गलत होता तो इतने लोगों को आकर्षित नहीं करता' उन्होंने पोस्ट में आगे कहा, "सभी के लिए एक बात: अगर कोई सिस्टम असल में गलत होता तो वह लगातार इतने सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता और उन्हें अपने साथ बनाए नहीं रखता, जो उसमें काम करना चुनते हैं। कृपया निहित स्वार्थों द्वारा फैलाई जा रही बातों में न फंसें।"

गोयल ने कहा कि गिग इकॉनमी भारत के सबसे बड़े ऑर्गनाइज्ड जॉब क्रिएशन इंजन में से एक के रूप में उभरी है, जिसका असली असर समय के साथ दिखेगा। उन्होंने कहा, "जब डिलीवरी पार्टनर्स के बच्चे, स्टेबल इनकम और शिक्षा की मदद से वर्कफोर्स में शामिल होंगे और बड़े पैमाने पर हमारे देश को बदलने में मदद करेंगे।"

'63 लाख से ज्यादा ग्राहकों को ऑर्डर डिलीवर किए गए' नंबर्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि काम पर आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी: "दोनों प्लेटफॉर्म पर 4.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स ने दिन भर में 63 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को 75 लाख से ज्यादा ऑर्डर (अब तक का सबसे ज्यादा) डिलीवर किए। यह सब डिलीवरी पार्टनर्स को बिना किसी एक्स्ट्रा इंसेंटिव के हुआ।"