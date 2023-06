Cyclone Biparjoy: बेहद तीव्र होगा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय! मौसम विभाग ने इन हिस्सों में जताया बारिश का अनुमान

नई दिल्ली, एजेंसी। अरब सारब में बना चक्रवाती तूफान 'बिपरजॉय' 5 किमी प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर की ओर बढ़ गया और अगले 6 घंटों के दौरान और भी ज्यादा तीव्र हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यह जानकारी दी है।

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान 'बिपरजॉय' के लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है, जबकि 15 जून की दोपहर पाकिस्तान के आसपास और सौराष्ट्र के साथ कच्छ तट के पास पहुंचने का पूर्वानुमान है।

आईएमडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया,

VSVS Biparjoy over eastcentral Arabian Sea at 0230 hours IST of 11th June, 2023 about 510 km south-southwest of Porbandar. To intensify into an ESCS during next 06 hours. To reach near Pakistan and adjoining Saurashtra & Kutch coasts around afternoon of 15th June, 2023 as a VSCS pic.twitter.com/fE47T9gOna— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 10, 2023