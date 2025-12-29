पूर्व CJI चंद्रचूड़ बनकर बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, लिखवाया निबंध और फिर ठगे करोड़ों रुपये

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम पर ही ठगी कर डाली गई। मुंबई में साइबर अपराधियों ने जस्टिस चंद्रचूड़ बनकर पहले 68 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट किया और फिर 3.71 करोड़ रुपये ठग लिए।

इस वारदात को अंजाम देने के लिए नकली ऑनलाइन अदालत लगाई गई और महिला को जमानत दिलाने के लिए खुद पर तीन पेज का निबंध लिखवाया गया। इस मामले में पिछले सप्ताह एक व्यक्ति को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया। उसने ठगी की गई रकम का बड़ा हिस्सा अपने बैंक खाते में जमा कराया था।

एजेंसियों के अधिकारी बनकर किया फोन एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि साइबर अपराधियों ने दक्षिण मुंबई के कोलाबा थाने के साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी बनकर महिला को फोन किया और उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिजिटल अरेस्ट किया।इस वारदात को 18 अगस्त से 13 अक्टूबर के बीच अंजाम दिया गया था।

अधिकारी ने बताया कि 18 अगस्त को महिला को एक व्यक्ति ने फोन किया और दावा किया कि वह कोलाबा थाने से बात कर रहा है और महिला के बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। उसने मामला सीबीआइ को सौंपे जाने का दावा करते हुए महिला से बैंक विवरण मांगे।

उसने अधिकारी एसके जायसवाल बनकर महिला से उसके जीवन पर दो-तीन पेज का निबंध भी लिखवाया। इसके बाद उसने महिला से कहा कि वह उसके निर्दोष होने की बात से सहमत है और यह सुनिश्चित करेगा कि उसे जमानत मिल जाए। अधिकारी ने कहा कि इसके बाद साइबर ठगों ने महिला को वीडियो कॉल के माध्यम से अदालत कक्ष में एक व्यक्ति के सामने पेश किया, जिसने खुद को जस्टिस चंद्रचूड बताया।

वेरिफिकेशन के लिए मांगा डिटेल महिला से सत्यापन के लिए निवेश विवरण मांगे गए। नतीजन महिला ने दो महीने की अवधि में कई बैंक खातों से 3.75 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद महिला को जब फोन आना बंद हुआ तो उसे लगा कि वह ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गई है। इसके बाद उसने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत की।