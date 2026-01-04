कर्नाटक में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, अब बेंगलुरु में महिला डॉक्टर से दरिंदगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रात की ड्यूटी पूरी कर सुरक्षित घर लौटने की उम्मीद लिए निकली एक महिला डॉक्टर के साथ बेंगलुरु में वह हुआ, जो किसी भी संवेदनशील समाज के लिए शर्मनाक है। चिक्काबनावारा में एजीबी लेआउट इलाके में पीजी हॉस्टल के ठीक बाहर एक अज्ञात युवक ने महिला डाक्टर के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
ड्यूटी के बाद ऑटो से उतरकर जैसे ही डॉक्टर पीजी हास्टल की ओर बढ़ीं, तभी स्कूटर सवार आरोपी पीछे से आया और रास्ता पूछने के बहाने बातचीत शुरू की। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वह स्कूटर मोड़कर लौटा, पैदल आया और अचानक महिला को पकड़कर अभद्र तरीके से छूने लगा, साथ ही गाली-गलौज भी की। महिला के विरोध और चीखने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।
थाने में एफआईआर दर्ज
घटना के बाद सोलदेवनहल्ली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने पीडि़ता का बयान ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।
बेंगलुरु और कर्नाटक में बढ़ती घटनाएं
25 दिसंबर: महादेवपुरा माल में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान एक महिला से छेड़छाड़, डिलीवरी एक्जीक्यूटिव मनोज चंद गिरफ्तार।
24 दिसंबर: जयनगर से बीटीएम लेआउट जा रही महिला का पीछा और उत्पीड़न, तीन युवक गिरफ्तार।
31 दिसंबर: कर्नाटक के करवार जिले में चलती बस में युवती से छेड़छाड़, पीडि़ता का वीडियो वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई।
