कर्नाटक में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, अब बेंगलुरु में महिला डॉक्टर से दरिंदगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रात की ड्यूटी पूरी कर सुरक्षित घर लौटने की उम्मीद लिए निकली एक महिला डॉक्टर के साथ बेंगलुरु में वह हुआ, जो किसी भी संवेदनशील समाज के लिए शर्मनाक है। चिक्काबनावारा में एजीबी लेआउट इलाके में पीजी हॉस्टल के ठीक बाहर एक अज्ञात युवक ने महिला डाक्टर के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

ड्यूटी के बाद ऑटो से उतरकर जैसे ही डॉक्टर पीजी हास्टल की ओर बढ़ीं, तभी स्कूटर सवार आरोपी पीछे से आया और रास्ता पूछने के बहाने बातचीत शुरू की। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वह स्कूटर मोड़कर लौटा, पैदल आया और अचानक महिला को पकड़कर अभद्र तरीके से छूने लगा, साथ ही गाली-गलौज भी की। महिला के विरोध और चीखने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।