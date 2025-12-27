Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Video: भागते-भागते कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए शशि थरूर, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में नई दिल्ली में CWC की बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक म ...और पढ़ें

    Hero Image

    कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भागते-भागते पहुंचे शशि थरूर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को नई दिल्ली में इंदिरा भवन स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी मौजूद रहे। इससे पहले उन्हें बैठक में पहुंचने के लिए भागते हुए देखा गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह हाई-लेवल मीटिंग में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी के कई सीनियर नेता शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व सांसद सलमान खुर्शीद, सांसद अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव शुक्ला चर्चा में मौजूद प्रमुख नेताओं में शामिल हैं।

    शशि थरूर भी हुए शामिल

    कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मीटिंग में शामिल होते दिखे, जबकि हाल ही में उनके कुछ बयानों की वजह से पार्टी के आधिकारिक रुख से उनका तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा था। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस मीटिंगको "बहुत जरूरी" बताया।

    पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "कोई सोच भी नहीं सकता कि आजाद भारत में महात्मा गांधी का नाम MGNREGA से हटाया जा सकता है। यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं होने वाला फैसला है।"

    किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

    कांग्रेस नेता एम. वीरप्पा मोइली ने कहा, "देश से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।" सूत्रों के अनुसार, बैठक में VB G-RAM-G एक्ट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान नेशनल हेराल्ड केस, अरावली क्षेत्र से जुड़े मुद्दे और दूसरे अहम राजनीतिक मामलों पर भी प्रमुखता से चर्चा की गई।

     यह भी पढ़ें: दिग्विजय सिंह की पोस्ट से सियासी हलचल तेज, PM मोदी की फोटो शेयर कर की BJP-RSS की तारीफ 