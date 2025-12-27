Language
    दिग्विजय सिंह की पोस्ट से सियासी हलचल तेज, PM मोदी की फोटो शेयर कर की BJP-RSS की तारीफ

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:29 PM (IST)

    कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने भाजपा और आरएसएस की तारीफ करते हुए एक ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिग्विजय सिंह की पोस्ट से सियासी हलचल तेज

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। दरअसल, अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दिग्गविजय सिंह ने पीएम मोदी की एक बहुत पुरानी तस्वीर शेयर की है।

    तस्वीर में पीएम मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास जमीन पर बैठे नजर आते हैं। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, 'RSS का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना… यह संगठन की शक्ति है।'

    कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1990 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा करते हुए भाजपा और उसके वैचारिक जनक आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) की प्रशंसा की है।

    गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने क्वोरा पर एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी गुजरात में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट में युवा प्रधानमंत्री मोदी आडवाणी के पास जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं।

    तस्वीरों को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक सामान्य स्वयंसेवक कैसे नेताओं के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बन जाता है। उन्होंने संघ और भाजपा की प्रशंसा करते हुए कहा कि कैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, जो कभी जमीन पर बैठे रहते थे, संघ-भाजपा के ढांचे के भीतर विकसित होकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं।

    'X' पर शेयर की तस्वीरें

    उन्होंने 'X' पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि मुझे यह तस्वीर Quora साइट पर मिली। यह बहुत प्रभावशाली है। जिस तरह RSS के जमीनी स्तर के स्वयंसेवक और जनसंघ (@BJP4India) के कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में बैठकर राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, यही इस संगठन की ताकत है। जय सिया राम।

    कब की है तस्वीर ?

    दिग्विजय सिंह द्वारा शेयर की गई तस्वीरें 1990 के दशक की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर 1996 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान खींची गई थी, जिसमें उस समय के शीर्ष भाजपा नेता उपस्थित थे।