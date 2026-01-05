ट्रंप की ताजा टैरिफ धमकी पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश बोले- नमस्ते ट्रंप, गले मिलने का नहीं हुआ फायदा

Language
    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:28 PM (IST)

    कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश। (फाइल)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने रूस से तेल आयात घटाने के लिए भारत पर टैरिफ बढ़ाने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की टिप्पणी को देश का अपमान बताया। पार्टी ने ट्रंप के साथ पीएम मोदी की दोस्ती को लेकर भी तंज कसा।

    उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत का बार-बार अपमान कर रहे और ''नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी इवेंट, जबरन गले मिलने'' से लेकर अमेरिकी नेता की प्रशंसा करने वाली इंटरनेट मीडिया पोस्ट से देश को कोई फायदा नहीं हुआ है।

    कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि व्हाइट हाउस में पीएम के अच्छे दोस्त ने भारत के प्रति अपना 'कभी नरम, कभी गरम' वाला रवैया जारी रखा है। उन्होंने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, तो भारत से अमेरिका आने वाले सामान पर और ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा।

    नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी इवेंट्स, (जबरदस्ती के) गले मिलना और अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ करने वाली इंटरनेट मीडिया पोस्ट का बहुत कम फायदा हुआ है।

    कांग्रेस इंटरनेट मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ट्रंप खड़े होकर भारत का मजाक उड़ाते हुए हंस रहे हैं। ट्रंप के बगल में खड़े अमेरिकी सीनेटर का दावा है कि भारतीय राजदूत राष्ट्रपति को खुश रखने के लिए उनसे मिन्नतें कर रहे हैं।

    अमेरिकी राष्ट्रपति और सीनेटर की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे बेशर्म गुंडे मेरे देश का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई आवाज, एक शब्द भी नहीं। वह कमजोर आदमी हैं, जो भारत के सम्मान की रक्षा के लिए गुंडों के सामने खड़े नहीं हो सकते।

