कांग्रेस ने जी-राम-जी एक्ट के खिलाफ लड़ाई का फूंका बिगुल, चलेगा मनरेगा बचाओ संग्राम
कांग्रेस ने मनरेगा को बहाल करने और नए वीबी-जी-राम-जी कानून को वापस लेने के लिए 'मनरेगा बचाओ संग्राम' की घोषणा की है। 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले ...और पढ़ें
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने मनरेगा को बहाल करने तथा इसकी जगह लाए गए नए वीबी-जी-राम-जी कानून को वापस लेने की मांग बुलंद करने के लिए देशव्यापी 'मनरेगा बचाओ संग्राम' की घोषणा की है। इसके तहत पहले चरण में 10 जनवरी से 25 फरवरी के बीच 45 दिनों तक ब्लॉक, जिला, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक धरना-प्रदर्शन, घेराव से लेकर रैलियों के जरिए पार्टी अपने आंदोलन को धार देगी।
इस दौरान पार्टी विपक्षी खेमे के दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी नए कानून के खिलाफ गोलबंद करने की कोशिश करेगी। नए कानून पर मोदी सरकार को राजनीतिक रूप से घेरने की इस पहल के साथ ही कांग्रेस ने जीबी-जी-राम-जी एक्ट को संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी घोषणा की है।
क्या है कांग्रेस का कार्यक्रम?
कांग्रेस कार्यसमिति के 27 दिसंबर की बैठक में जीबी-जी-राम-जी कानून की वापसी के लिए आंदोलन करने के फैसले के अनुरूप पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम की रूपरेखा का शनिवार को एलान किया।
पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा जयराम रमेश ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 10 जनवरी को जिला-स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 जनवरी को महात्मा गांधी या बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों के पास एक दिन का उपवास रखा जाएगा। 12 से 29 जनवरी तक पंचायत-स्तरीय चौपाल और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पत्र ग्राम प्रधानों, पूर्व ग्राम प्रधानों, रोजगार सेवकों और मनरेगा मजदूरों को व्यक्तिगत रूप से दिए जाएंगे। 30 जनवरी को शहीद दिवस पर, वार्ड और ब्लॉक स्तर पर शांतिपूर्ण धरने आयोजित किए जाएंगे। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक, जिला-स्तरीय मनरेगा धरना तथा सात से 15 फरवरी तक विधान सभाओं, राज भवनों या दूसरे केंद्र सरकार के दफ्तरों के सामने राज्य-स्तरीय घेराव किए जाएंगे।
एआईसीसी की ओर से 16 से 25 फरवरी के बीच उत्तर, दक्षिण, पूरब तथा पश्चिम भारत में चार बड़ी रैलियों के साथ पहले चरण का संग्राम खत्म होगा जिसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी हिस्सा लेगा।
जयराम रमेश ने क्या कहा?
जयराम रमेश ने कहा कि वीबी-जी-राम-जी एक्ट संविधान के अनुच्छेद 258 के खिलाफ है जिसमें राज्यों से सहमति का प्रावधान है। नए कानून में फंड आवंटन अनुपात को 90:10 से बदलकर 60:40 किया गया है जिस पर केंद्र तथा राज्य दोनों की सहमति जरूरी है मगर राज्यों से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया। राज्यों की वित्तीय हालत ऐसी नहीं कि कोई 40 प्रतिशत फंड दे और इसका मतलब होगा यह रोजगार योजना आगे नहीं बढ़ेगी।
जयराम ने संविधान के इसी अनुच्छेद के उल्लंघन के खिलाफ नए कानून को शीर्ष अदालत में कानूनी चुनौती देने की बात कही तो वेणुगोपाल ने इसका समर्थन करते हुए इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। जयराम ने दावा किया कि नए कानून में रोजगार की नहीं बल्कि एकमात्र ''खतरनाक केंद्रीकरण'' की गारंटी है और इसलिए इसका भी वही हश्र होगा जो तीन विवादित कृषि कानूनों का हुआ था।
साथ ही कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन दिल्ली-केंद्रित था वहीं मनरेगा बचाओ संग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर चलाया जाएगा।मनरेगा बचाओ संग्राम में आईएनडीआईए दलों के शामिल होने के सवाल पर वेणुगोपाल ने कहा कि संसद में समूचे विपक्ष ने एक सुर से इसका विरोध किया और कांग्रेस आगे की रणनीति पर बेशक सभी गठबंधन सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श करेगी। विपक्ष शासित मुख्यमंत्रियों के बीच आम सहमति से आगे बढ़ने के तरीकों की संभावनाएं तलाशेंगे।
केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा?
वेणुगोपाल ने कहा कि तेलंगाना विधानसभा ने नए कानून के खिलाफ मनरेगा की बहाली के लिए प्रस्ताव पारित किया है और कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश भी ऐसा ही करेंगे।विपक्षी खेमे के अन्य दल भी अपने राज्यों में ऐसा ही करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम के जरिए कांग्रेस का लक्ष्य काम के अधिकार तथा पंचायती राज संस्थाओं की रक्षा करना और देश के हर गांव तक इस मुद्दे को ले जाकर महिला श्रमिकों, दलितों, आदिवासियों व ग्रामीण गरीबों के साथ खड़ा होना है।
