कांग्रेस का दावा- राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी; पार्टी ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भाजपा प्रवक्ता द्वारा राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक टीवी बहस में भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी को गोली मारने की बात कही जो कि गंभीर और निंदनीय है। वेणुगोपाल ने इसे राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने की साजिश बताया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक भाजपा प्रवक्ता की विवादास्पद टिप्पणी पर पत्र लिखा और दावा किया है कि एक टेलीविजन बहस के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया गया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को अपने पत्र में वेणुगोपाल ने कहा कि अगर भाजपा पैनलिस्ट के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो इसे राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा में मिलीभगत और सामान्यीकरण के रूप में आंका जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता और पूर्व एबीवीपी नेता प्रिंटू महादेव ने राहुल गांधी को डरावनी और जघन्य जान से मारने की धमकी दी है।

कांग्रेस नेता ने क्या किया दावा? अमित शाह को लिखे पत्र में वेणुगोपाल ने दावा किया कि प्रिंटू महादेव एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और भाजपा के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने एक मलयालम टीवी चैनल पर बहस के दौरान विवादित टिप्पणी की।

कांग्रेस नेता ने कहा, "हिंसा भड़काने वाली एक बेशर्मी भरी कार्रवाई में महादेव ने खुलेआम घोषणा की कि 'राहुल गांधी के सीने में गोली मारी जाएगी।' इसे न तो जुबान फिसलना कह सकते हैं और लापरवाही से कही गई बात। यह विपक्ष के नेता को एक सोची-समझी और खौफनाक मौत की धमकी है।"

कांग्रेस महासचिव एवं संगठन प्रभारी ने कहा, "सत्तारूढ़ दल के आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से इस तरह के जहरीले शब्द कहे जाने से न केवल राहुल गांधी का जीवन खतरे में पड़ता है, बल्कि संविधान, कानून के शासन और हर नागरिक को मिलने वाले बुनियादी सुरक्षा आश्वासन को भी कमजोर करता है - विपक्ष के नेता की तो बात ही छोड़ दीजिए।"