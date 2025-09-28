Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काशी में व्यापारियों ने ‘यहां पर स्वदेशी वस्तुएं मिलती है’ का स्टीकर लगाकर मनाया ‘जीएसटी उत्सव’

    By Mukesh Chandra Srivastava Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:22 PM (IST)

    वाराणसी में वरुणा क्षेत्र व्यापार मंडल ने ‘जीएसटी उत्सव’ मनाया जिसमें व्यापारियों ने दुकानों पर ‘यहां पर स्वदेशी वस्तुएं मिलती हैं’ के स्टिकर लगाए। उन्होंने ग्राहकों से स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने और जीएसटी के तहत छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया। सोमनाथ विश्वकर्मा ने व्यापारियों की भूमिका को सराहा और ‘विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ’ का नारा दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    वंदे मातरम व्यापार मंडल ने भी ‘जीएसटी बजट उत्सव’ मनाया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। वरुणा क्षेत्र व्यापार मंडल के तत्वावधान की ओर से महामंत्री सोमनाथ विश्वकर्मा के नेतृत्व में रविवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सभी व्यापारियों ने अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर ‘यहां पर स्वदेशी वस्तुएं मिलती हैं’ का स्टीकर लगाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फार लोकल’ एवं ‘जीएसटी उत्सव’ अभियान का समर्थन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने ग्राहकों से अपील की कि इस त्योहार सीजन में वे लोकल का वोकल बनते हुए स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें। साथ ही यह भी संकल्प लिया गया कि व्यापारी भाई अपने ग्राहकों को जीएसटी उत्सव के अंतर्गत अधिकतम छूट का लाभ पहुंचाएंगे।

    महामंत्री सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में व्यापारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यापारियों द्वारा दिए गए कर (टैक्स) के माध्यम से ही आज भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। इसी भावना के साथ मंच से ‘विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ’ का नारा बुलंद किया गया।

    इस अवसर पर प्रमुख रूप से संरक्षक कुलदीप सिंह, श्रीप्रकाश शुक्ला, अनूप जायसवाल, सुजीत गुप्ता, शैलेंद्र श्रीवास्तव मुन्ना, ओम प्रकाश यादव बाबू, संतोष विश्वकर्मा, जितेंद्र गुप्ता लड्डू, अमरनाथ विश्वकर्मा, विश्वनाथ जय, विजय विश्वकर्मा राजेश दुबे आदि उपस्थित रहे।

    इससे पहले वंदे मातरम व्यापार मंडल की ओरसे भव्य रूप से “जीएसटी बजट उत्सव” का आयोजन किया गया था। व्यापारी वर्ग ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बधाइयां दीं और उनके प्रति आभार प्रकट किया था।

    कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारीगणों ने नवरात्रि के पावन अवसर पर मोदी जी के चित्र पर मुंह मीठा कराकर मिठाई वितरण करते हुए उनका अभिनंदन किया था। कार्यालय प्रभारी शिवशरण पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या को धन्यवाद पत्रक सौंपा था।

    व्यापारियों ने कहा था कि मोदी द्वारा दी गई जीएसटी छूट से कारोबार को नई गति मिलेगी। यह कदम उनके व्यवसाय के लिए बड़ा संबल साबित होगा। पत्र एवं बधाइयां - प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद पत्र सौंपते हुए व्यापारियों ने बार-बार उन्हें बधाइयां दीं और शुभकामनाएं प्रेषित की थी। हाथों में “धन्यवाद मोदी जी” और “जीएसटी राहत से व्यापार को बल” लिखे पोस्टरों के साथ व्यापारियों ने अपनी खुशी का इज़हार किया था।

    मोदी जी की तस्वीर के समक्ष मिठाई अर्पित कर व्यापारी वर्ग ने इसे “आभार पर्व” का रूप दिया। संरक्षक सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा था कि “जीएसटी में छूट प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। इससे व्यापार में नई ऊर्जा का संचार होगा और आम उपभोक्ताओं को भी वस्तुओं की कीमतों में राहत मिलेगी। मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।”