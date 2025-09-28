तमिलनाडु भगदड़ को लेकर DMK के निशाने पर आए विजय, कनिमोझी ने TVK के आरोपों पर किया पलटवार

तमिलनाडु के करूर में तमिलागा वेट्री कड़गम (TVK) प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ मचने से 40 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए। डीएमके सांसद कनिमोझी ने एक्टर विजय पर निशाना साधा। TVK ने डीएमके पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया है और मद्रास हाईकोर्ट में एसआईटी गठित करने की याचिका दायर की है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में तमिलागा वेट्री कड़गम (TVK) प्रमुख विजय की रैली में हुई भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 लोग घायल हुए हैं। घटना के एक दिन बाद डीएमके सांसद कनिमोझी ने एक्टर विजय पर निशाना साधा है।

कनिमोझी ने कहा कि हम भागे नहीं थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने यह संकेक दिया कि जब यह घटना घटी तब टीवीके प्रमुख लापता थे। एनडीटीवी के अनुसार, कनिमोझी ने जोर देकर कहा कि किसी पर भी आरोप लगाना असंवेदनशील है। एक आयोग बना है और हमें यह काम उन पर छोड़ देना चाहिए। अब हमें लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। TVK ने DMK पर लगाया साजिश का आरोप टीवीके चीफ विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ को लेकर टीवीके ने डीएमके पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया है। डीएमके के वकील ने कहा कि पार्टी ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसनें अदालत से एसआईटी गठित करने या मामले को सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है।

टीवीके की कानूनी शाखा के स्टेट कॉर्डिनेटर अरिवाझगन ने कहा कि वे कल उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के सामने यह मामला उठाएंगे। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, "करूर की घटना में एक साजिश, एक आपराधिक साजिश थी, इसलिए हमने हाईकोर्ट से मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करने का अनुरोध किया है, न कि किसी राज्य एजेंसी से।