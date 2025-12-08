उत्तर भारत में ठंड का कहर, कश्मीर में -4 डिग्री पहुंचा तापमान; कड़ाके की सर्दी के बीच कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। देश के अधिकांश हिस्सों में पारा लगातार गिर रहा है। जहां पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है, तो दूसरी ओर मैदानी इलाकों में लगातार तापमान में कमी देखने को मिल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन सब के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज यानी सोमवार को देश के कई हिस्सों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, उत्तर भारत के 10 से अधिक शहरों में आज से घने कोहरे की शुरुआत होने जा रही है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। आइए आपको बताते हैं देश के अलग-अलग राज्यों में आज मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली-एनसीआर के मौसम का हाल भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस सप्ताह लोगों को लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। बढ़ते प्रदूषण के बीच मौसम विभाग ने दिल्लीवासियों के लिए एक नई टेंशन दी है। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिल्ली एवं आसपास के सटे इलाकों में तापमान में कमी देखने को मिलेगी।

बिहार का मौसम बिहार के सभी जिलों में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कई शहरों में सुबह होते ही कोहरा छा जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में और कमी देखने को मिल सकती है।

राजस्थान में आज कैसा रहेगा मौसम? आईएमडी के अनुसार, राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज अधिकांश बादल छाए रह सकते हैं। वहीं, न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक कमी देखने को मिल सकती है। विभाग का कहना है कि एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबादी देखने को मिल सकती है।

दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जहां एक ओर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु के क्षेत्रिय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को बताया कि राज्य के कई हिस्सों में 12 दिसंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिणी जिलों में मजबूत हो गया है, जिसके कारण बड़े हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है।