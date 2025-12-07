Language
    हरियाणा में 16 के बाद गिरेगा पाला, दिसंबर मध्य तक रहेगा तापमान में उतार-चढ़ाव, रबी की फसलों में मौसम को देखकर करें सिंचाई

    By Subhash Chander Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    हरियाणा में दिसंबर के मध्य तक तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। 16 दिसंबर के बाद वर्षा होने की संभावना है, जिससे धुंध और पाला पड़ सकता है। कृषि विशेषज ...और पढ़ें

    ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनकर जाती छात्राएं।

    जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में धीरे-धीरे ठंड प्रचंड होती जा रही है। दिसंबर के मध्य तक तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। 16 दिसंबर के बाद वर्षा के आसार बनेंगे, जिससे धुंध व पाला पड़ने के आसार हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि रबी की फसलों में मौसम के बदलाव अनुसार ही सिंचाई करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवाओं की दिशा बदली, जिससे तकरीबन सभी जिलों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सोमवार तक सक्रिय रहेगा। इसके बाद यह पूर्व की तरफ निकल जाएगा। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में फिर से हल्की कमी आएगी।

     

    इन दिनों काफी कम अंतराल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। जिससे तापमान में कमी आने की बजाय उत्तार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 16 दिसंबर तक प्रदेश में सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री तक रहेगा।
    -डाॅ. चंद्रमोहन, मौसम वैज्ञानी

    रविवार का न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

    • नारनौल     4.6
    • भिवानी      6.0
    • हिसार       6.2
    • सिरसा       6.6
    • सोनीपत     6.8
    • पंचकूला     7.7
    • रोहतक      7.8
    • कैथल       8.2