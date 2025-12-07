Language
    Jharkhand Weather: झारखंड में बढ़ रहा ठंड का सितम, 3 डिग्री पहुंचा गुमला का तापमान; आज कैसा रहेगा मौसम?

    By Kumar Gaurav Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:49 AM (IST)

    झारखंड में ठंड का प्रकोप (Jharkhand Weather Today) बढ़ रहा है, खासकर गुमला में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। राज्य के अन्य जिलों में भी ठंड ...और पढ़ें

    ठंड में अलाव तापते लोग। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में कनकनी बढ़ने लगी है। अहले सुबह और देर रात ठंड का असर बढ़ने लगा है और लगातार गिर रहे तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी हैं।

    मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान (Jharkhand Weather Forecast) में बताया गया है कि राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, इसके बाद अगले चार दिनों तक यानी 8, 9, 10 और 11 दिसंबर को तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।

    वहीं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में कहीं कहीं शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य का मौसम शुष्क बना रहा।

    राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस गोड्डा का जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस गुमला का रिकॉर्ड किया गया।

    वहीं, राजधानी रांची में अधिकतम 23.6 डिग्री जबकि न्यूनतम 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। बताया गया कि राज्य में ठंड में उतार चढ़ाव का दौर अगले एक सप्ताह तक चलता रहेगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

    मैक्लुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पहुंचा

    पिछले कुछ दिनों से चल रहे सर्द हवाओं व पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी के कारण मैकलुस्कीगंज इन दिनों प्रचंड ठंड की चपेट में है। इसका असर भी मैकलुस्कीगंज में देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के थपेड़ों से मैकलुस्कीगंज में ठंड पूरे शबाब में है तापमान कहीं 4.5 डिग्री सेल्सियस तो कहीं 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है।

    अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार व शुक्रवार को मैकलुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं शनिवार को गोर्डन गेस्टहाउस लपरा में लगे तापमान मापक यंत्र से गेस्टहाउस के निदेशक बाबी गोर्डन द्वारा सुबह लगभग 5.58 बजे न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

    हरहु व कारीटांड में पुआल पर पड़ी ओस की बूंदें जमने लगी है। ठंड के कारण शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। सुबह लोग देर से घरों से निकल रहें। लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी।