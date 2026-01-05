Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बंगाल में टीएमसी के दो गुटों में झड़प, जमकर हुई मारपीट में कई जख्मी

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:31 AM (IST)

    बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में झड़प हुई। पूर्व विधायक अराबुल इस्लाम के बेटे हकीमुल इस्लाम और मौजूदा विधायक शौक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पश्चिम बंगाल पुलिस। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में रविवार को तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में झड़प हुई। पूर्व विधायक अराबुल इस्लाम के बेटे हकीमुल इस्लाम और मौजूदा विधायक शौकत मोल्ला के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट व गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, जिसमें कई जख्मी हो गए। बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया।

    तृणमूल जिला परिषद के सदस्य हकीमुल की कार पर हमले की घटना घटी। इस दौरान तृणमूल नेता प्रदीप मंडल की पिटाई की गई। दोनों ही घटनाओं में शौकत और उसके करीबियों पर आरोप लगा है। वहीं, शौकत के समर्थकों का आरोप है कि हकीमुल लगातार उनके नेता के नाम पर बदनामी और गलत जानकारी फैला रहे थे।

    आधी रात को घटी घटना

    सूत्रों का अनुसार घटना शनिवार आधी रात को शुरू हुई। आरोप है कि शौकत के समर्थक स्थानीय तृणमूल नेता अदूत मोल्ला के घर के सामने आए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। खबर मिलने के बाद प्रदीप, हकीमुल और इस्लाम समेत कई तृणमूल नेता वहां पहुंच गए। इसके बाद धीरे-धीरे हालात बिगड़ते गए।

    उसके बाद शौकत के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने हकीमुल की कार की चारों ओर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आरोप है कि हकीमुल की कार पर तब हमला हुआ जब वह अदूत के घर से निकल रहे थे।

    यह भी पढ़ें: 'टीएमसी को वोट देने वाली महिलाओं को घर में करें नजरबंद', भाजपा नेता के बयान पर बवाल