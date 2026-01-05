बंगाल में टीएमसी के दो गुटों में झड़प, जमकर हुई मारपीट में कई जख्मी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में रविवार को तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में झड़प हुई। पूर्व विधायक अराबुल इस्लाम के बेटे हकीमुल इस्लाम और मौजूदा विधायक शौकत मोल्ला के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट व गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, जिसमें कई जख्मी हो गए। बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया।

तृणमूल जिला परिषद के सदस्य हकीमुल की कार पर हमले की घटना घटी। इस दौरान तृणमूल नेता प्रदीप मंडल की पिटाई की गई। दोनों ही घटनाओं में शौकत और उसके करीबियों पर आरोप लगा है। वहीं, शौकत के समर्थकों का आरोप है कि हकीमुल लगातार उनके नेता के नाम पर बदनामी और गलत जानकारी फैला रहे थे।