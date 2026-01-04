Language
    'टीएमसी को वोट देने वाली महिलाओं को घर में करें नजरबंद', भाजपा नेता के बयान पर बवाल

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:30 PM (IST)

    भाजपा नेता कालीपद सेनगुप्ता ने तृणमूल कांग्रेस को वोट देने वाली महिलाओं को घर में नजरबंद करने का विवादित बयान दिया। यह टिप्पणी पश्चिम मेदिनीपुर के दास ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पार्टी ने कहा कि वह नेता की इस टिप्पणी से सहमत नहीं है

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भाजपा की राज्य समिति के सदस्य कालीपद सेनगुप्ता ने तृणमूल कांग्रेस को वोट देने वाली महिलाओं को घर में नजरबंद करने को कहा है। भाजपा नेता के इस बयान पर विवाद खड़ा होने पर पार्टी ने कहा कि वह नेता की इस टिप्पणी से सहमत नहीं है।

    शनिवार को पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल के दासपुर में भाजपा की संकल्प जनसभा में भाजपा नेता ने यह बात कही। कालीपद ने कहा कि जो महिलाएं लक्ष्मी भंडार योजना के लिए तृणमूल कांग्रेस के वोट देती हैं, उन्हें घर में नजरबंद किया जाए। बता दें कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को प्रत्येक महीने 1000 से 1200 रुपये की आर्थिक सहायता देती है।

    तृणमूल के घाटाल संगठनात्मक जिला अध्यक्ष और विधायक अजीत मैती ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा का यही हाल है। वे महिलाओं का सम्मान नहीं करते। घाटाल संगठनात्मक जिला अध्यक्ष तन्मय दास ने कहा कि पार्टी कालीपद के बयान का समर्थन नहीं करती है। हम हमेशा चाहते हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकलें। महिलाओं को घर में कैद रखना भाजपा की मानसिकता नहीं है।

    दूसरी ओर कालीपद अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उनका दावा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। कहा कि मैंने कहा था कि जो महिलाएं तृणमूल को वोट दे रही हैं, वे अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही हैं। तृणमूल का मतलब चोर होता है, पूरे राज्य के लोग यह जान चुके हैं।