'टीएमसी को वोट देने वाली महिलाओं को घर में करें नजरबंद', भाजपा नेता के बयान पर बवाल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भाजपा की राज्य समिति के सदस्य कालीपद सेनगुप्ता ने तृणमूल कांग्रेस को वोट देने वाली महिलाओं को घर में नजरबंद करने को कहा है। भाजपा नेता के इस बयान पर विवाद खड़ा होने पर पार्टी ने कहा कि वह नेता की इस टिप्पणी से सहमत नहीं है।

शनिवार को पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल के दासपुर में भाजपा की संकल्प जनसभा में भाजपा नेता ने यह बात कही। कालीपद ने कहा कि जो महिलाएं लक्ष्मी भंडार योजना के लिए तृणमूल कांग्रेस के वोट देती हैं, उन्हें घर में नजरबंद किया जाए। बता दें कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को प्रत्येक महीने 1000 से 1200 रुपये की आर्थिक सहायता देती है।

तृणमूल के घाटाल संगठनात्मक जिला अध्यक्ष और विधायक अजीत मैती ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा का यही हाल है। वे महिलाओं का सम्मान नहीं करते। घाटाल संगठनात्मक जिला अध्यक्ष तन्मय दास ने कहा कि पार्टी कालीपद के बयान का समर्थन नहीं करती है। हम हमेशा चाहते हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकलें। महिलाओं को घर में कैद रखना भाजपा की मानसिकता नहीं है।