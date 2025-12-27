Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    VIDEO: एयरपोर्ट पर बिना सुरक्षा जांच दौड़ पड़ी बच्ची, CISF जवान की करुणा ने जीता लोगों का दिल

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    एक एयरपोर्ट पर एक छोटी बच्ची अपने पिता को देखकर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़कर दौड़ पड़ी। CISF जवान ने धैर्य और करुणा से स्थिति संभाली, बच्ची को सुरक्षित रख ...और पढ़ें

    Hero Image

    एयरपोर्ट अराइवल CISF जवान का वीडियो वायरल।  (X- @CISFHQrs)

    डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली। एयरपोर्ट अराइवल एरिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो को CISF ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है। साथ ही एक कैप्शन भी दिया है कि कैसे सहानुभूति और कर्तव्य एक साथ चल सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CISF के मुताबिक, एक छोटी बच्ची अपने पिता के आने के बाद उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई और अचानक बिना सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखे आगे दौड़ पड़ी। यह घटना एक संवेदनशील जगह पर हुई, जहां एक्सेस और सुरक्षा उपायों को नियमित रूप से लागू किया जाता है।

    यहां देखें वीडियो...

     बच्ची को आगे बढ़ता देख, एक CISF जवान शांति से आगे बढ़ा और कोई सख्त कदम या घबराहट पैदा करने के बजाय, जवान ने धीरे से बच्ची को गाइड किया और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। धैर्य के साथ रिएक्ट करने से यह सुनिश्चित हुआ कि बच्ची या उसके परिवार को बिना किसी परेशानी के सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन कराया जाए।

    सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

    CISF ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा जिम्मेदारियों में करुणा शामिल है। वीडियो थोड़े ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूजर्स ने CISF जवान की करुणा और कर्तव्य के बीच सही संतुलन की तारीफ की।

    एक यूजर ने लिखा कि देश के सैनिक दया और शक्ति दोनों का प्रतीक हैं, जब स्थिति की मांग होती है तो कोमलता दिखाते हैं और जब देश की रक्षा की बात आती है तो साहस और बहादुरी दिखाते हैं।

    यह भी पढ़ें- बेंगलुरु में स्कूटी से जा रही महिला का मनचलों ने किया पीछा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई


     

     