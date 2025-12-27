VIDEO: एयरपोर्ट पर बिना सुरक्षा जांच दौड़ पड़ी बच्ची, CISF जवान की करुणा ने जीता लोगों का दिल

डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली। एयरपोर्ट अराइवल एरिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो को CISF ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है। साथ ही एक कैप्शन भी दिया है कि कैसे सहानुभूति और कर्तव्य एक साथ चल सकते हैं।

CISF के मुताबिक, एक छोटी बच्ची अपने पिता के आने के बाद उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई और अचानक बिना सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखे आगे दौड़ पड़ी। यह घटना एक संवेदनशील जगह पर हुई, जहां एक्सेस और सुरक्षा उपायों को नियमित रूप से लागू किया जाता है।

यहां देखें वीडियो...

Sometimes, Duty Speaks the Language of Kindness.



At the arrival area, a little girl, overwhelmed with joy on seeing her father, rushed ahead without a second thought. With calmness and care, a CISF personnel gently stepped in — keeping her safe while ensuring security protocols… pic.twitter.com/62OFuxBIMM — CISF (@CISFHQrs) December 27, 2025

बच्ची को आगे बढ़ता देख, एक CISF जवान शांति से आगे बढ़ा और कोई सख्त कदम या घबराहट पैदा करने के बजाय, जवान ने धीरे से बच्ची को गाइड किया और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। धैर्य के साथ रिएक्ट करने से यह सुनिश्चित हुआ कि बच्ची या उसके परिवार को बिना किसी परेशानी के सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन कराया जाए।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

CISF ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा जिम्मेदारियों में करुणा शामिल है। वीडियो थोड़े ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूजर्स ने CISF जवान की करुणा और कर्तव्य के बीच सही संतुलन की तारीफ की।