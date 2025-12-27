बेंगलुरु में स्कूटी से जा रही महिला का मनचलों ने किया पीछा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में देर रात स्कूटी से जा रही एक महिला का तीन युवकों ने करीब 2 किलोमीटर तक पीछ कर परेशान किया। इस दौरान पीछे कार चला रहे एक शख्स ने वीडियो रिकार्ड कर लिया और उसे 'X' पर शेयर कर दिया। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए स्कूटी और आरोपियों की पहचान कर ली है तथा कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

दरअसल, यह घटना बेंगलुरु के सिल्क बोर्ड रोड पर मंगलवार देर रात की बताई जा रही है, जब तीन युवक स्कूटी चला रही महिला को 2-2.5 किलोमीटर तक पीछा करते रहे। तीनों युवक हेलमेट भी नहीं पहने थे और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे।

बताया जा रहा है कि युवक जानबूझकर महिला का पीछा कर रहे थे। बार-बार उसके स्कूटर को ओवरटेक किया और उसके आगे भी बेपरवाही से स्कूटर चलाया। बाद में वे भाग गए। युवक ने शेयर किया वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर, यूजर @abhyn0w ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मैंने एक लड़की को मुख्य सड़क पर कई किलोमीटर तक लड़कों के एक समूह द्वारा परेशान होते देखा और यह रात 10 बजे से पहले की बात है। मैंने प्रूफ के लिए वीडियो बनाया और हस्तक्षेप किया, जिसके बाद वे तुरंत भाग गए।'