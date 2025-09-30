लव, प्रेग्नेंट और मर्डर! रायपुर में 16 साल की गर्लफ्रेंड ने प्रेमी को दी दर्दनाक मौत, क्या है पूरा मामला?

रायपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 16 वर्षीय गर्लफ्रेंड ने अपने प्रेमी मोहम्मद सद्दाम की हत्या कर दी क्योंकि वो गर्भवती थी और सद्दाम उस पर गर्भपात का दबाव बना रहा था। पुलिस के अनुसार युवती बिलासपुर की रहने वाली है और सद्दाम बिहार का रहने वाला था। युवती ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। गंज पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि 16 साल की गर्लफ्रेंड ने कर दी। लड़की ने खुद अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल करते हुए बताया कि वो प्रेग्नेंट है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, युवती बिलासपुर की रहने वाली है। 28 सितंबर को वो अपने प्रेमी मोहम्मद सद्दाम से मिलने रायपुर पहुंची थी। मोहम्मद बिहार का रहने वाला था और अब्हानपुर में इंजीनियरिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत था। शनिवार को दोनों रायपुर के एक लॉज में ठहरे थे।

क्यों की हत्या? पुलिस की छानबीन में पता चला है कि युवती सद्दाम के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में थी। इस दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। सद्दाम युवती पर लगातार अबॉर्शन का दबाव बना रहा था। इसे लेकर दोनों के बीच में बहस हुई थी और सद्दाम ने चाकू दिखाते हुए युवती को जान से मारने की धमकी दी थी।

28 सितंबर की रात जब सद्दाम लॉज के कमरे में सो गया, तो युवती ने धारदार हथियार से सद्दाम का गला रेत दिया। इसके बाद उसने कमरे को बाहर से बंद किया और सद्दाम का मोबाइल फोन लेकर बिलासपुर लौट गई। लॉज के कमरे की चाबी उसने रायपुर में रेलवे ट्रैक पर फेंक दी।

मां के सामने कबूला गुनाह घर पहुंचने के बाद जब लड़की की मां ने उससे सवाल पूछा, तो वो फूट-फूट कर रोने लगी और पूरी घटना सुना डाली। मां फौरन बेटी को लेकर कोनी पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने रायपुर पुलिस को फोन किया और सद्दाम का शव लॉज के कमरे से बरामद कर लिया। अब, पुलिस सद्दाम के परिवार से संपर्क करने क कोशिश कर रही है।