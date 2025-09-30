Language
    चेन्नई एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया बॉलीवुड एक्टर, बैग में मिला 35 करोड़ का कोकीन

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:30 AM (IST)

    चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम पुलिस ने एक बॉलीवुड एक्टर को 3.5 किलोग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 35 करोड़ रुपये है। एक्टर सिंगापुर से चेन्नई आया था और उसने स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्मों में काम किया है। एक्टर ने दावा किया है कि उसे कंबोडिया में किसी ने यह बैग दिया था।

    चेन्नई एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी के आरोप में बॉलीवुड एक्टर गिरफ्तार। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक बॉलीवुड एक्टर को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। कस्टम पुलिस ने एक्टर को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। उसके पास 3.5 किलोग्राम कोकीन मिली है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत 35 करोड़ रुपये हो सकती है।

    चेन्नई कस्टम और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने सोमवार को ज्वॉइंट ऑपरेशन के दौरान एक्टर को पकड़ा है। कस्टम ऑफिसरों ने एक्टर के नाम का खुलासा करने से साफ मना किया है।

    बैग में मिले ड्रग्स

    आरोपी एक्टर ने रविवार की सुबह सिंगापुर से चेन्नई की फ्लाइट पकड़ी थी। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक्टर को चन्नई एयरपोर्ट पर धर दबोचा। छानबीन के दौरान एक्टर के पास 3.5 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किया गया।

    कई बड़ी फिल्मों में किया काम

    ड्रग्स तस्करी में पकड़ा गया बॉलीवुड एक्टर कई बड़ी फिल्मों में साइड रोल निभा चुका है। बड़े पर्दे की सुपरहिट फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उसने अहम भूमिका निभाई है। चेन्नई एयरपोर्ट पर जब पुलिस ने एक्टर की तलाशी ली, तो उसके बैग में प्लास्टिक के पाउच मिले, जिनमें सफेद रंग का पाउडर भरा था।

    कंबोडिया से सिंगापुर के रास्ते आया चेन्नई

    पुलिस के द्वारा ड्रग टेस्ट करने पर पता चला कि पाउच में कोकीन था। पूछताछ के बाद पुलिस ने एक्टर को हिरासत में ले लिया है। एक्टर का कहना है कि वो कंबोडिया से सिंगापुर के रास्ते चेन्नई पहुंचा था।

    एक्टर का दावा है कि कंबोडिया में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे ड्रग्स वाला ट्रॉली बैग देते हुए चेन्नई एयरपोर्ट पर वापस लेने की बात कही थी। पुलिस को शक है कि ड्रग्स को चेन्नई से मुंबई और दिल्ली पहुंचाया जाना था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

