Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजा शांति योजना पर ट्रंप को मिला पीएम मोदी का साथ, बोले- हम आपका सहयोग करेंगे

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:24 AM (IST)

    गाजा में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति योजना पेश की है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 20 सूत्री योजना पर सहमति के लिए धन्यवाद दिया और हमास को चेतावनी दी कि अस्वीकार करने पर इजरायल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    डोनल्ड ट्रंप ने गाजा शांति योजना के लिए 20 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखा है। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल और गाजा में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए शांति योजना की पेशकश की है। इस शांति प्रस्ताव को लेकर ट्रंप का कहना है कि इसके बाद दोनों पक्षों को बीच जंग थम जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप की शांति योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, "हम राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की ओर से गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और जंग को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे।"

    हमास को ट्रंप की चेतावनी

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 सूत्री योजना पर सहमति जताने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद दिया। साथ ही फलस्तीनी समूह हमास को चेतावनी दी कि यदि वे इस समझौते को अस्वीकार करते हैं तो इजरायल को इस आतंकवादी समूह को तबाह करने के लिए अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा।

    व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ बोलते हुए ट्रंप ने कहा, "हमास के खतरे को खत्म करने के लिए इजरायल को मेरा पूरा समर्थन प्राप्त है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम शांति के लिए एक समझौता करेंगे और अगर हमास इस समझौते को अस्वीकार कर देता है, जो कि हमेशा संभव है, तो वे अकेले ही बचेंगे। बाकी सभी ने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सकारात्मक जवाब मिलेगा।"

    यह भी पढ़ें: 'भारत के साथ हम तो ट्रेड करेंगे', करीबी दोस्त ने टैरिफ पर दिया ट्रंप को झटका