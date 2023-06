Tamil Nadu Heavy Rain: तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण चेन्नई समेत पांच जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित

चेन्नई, जागरण डेस्क। Tamil Nadu Heavy Rain: भीषण गर्मी के बाद चेन्नई में हुई भारी बारिश के कारण चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, वेल्लोर, रानीपेट और तिरुवल्लूर जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

18 जून को हुई भारी बारिश के कारण, चेन्नई जाने वाली छह से अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बेंगलुरु की ओर डायवर्ट कर दिया है। वहीं, एक दर्जन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रस्थान में देरी हुई। दोहा और दुबई से आने वाली लगभग 10 उड़ानें बेंगलुरू की ओर डायवर्ट करने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन प्रभावित हुआ है।

चेन्नई के मीनांबक्कम में सोमवार सुबह 5.30 बजे तक 13.7 सेंटीमीटर की भारी बारिश हुई। रात भर हुई बारिश के कारण इलाकों में जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने आज सुबह 10 बजे तक मध्यम बारिश की संभावना जताई है। चेन्नई और कई जिलों में 21 जून तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है।

#WATCH | Tamil Nadu | Overnight widespread rainfall and moderate rainfall in Chennai left some parts of the city waterlogged today.

