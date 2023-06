बंगाल पंचायत चुनाव: 'हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती हो', HC के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली, एएनआई। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा मामले में ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। इसके खिलाफ दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

Supreme Court agrees to list tomorrow, 20th June a plea challenging the Calcutta High Court's order regarding the deployment of central forces in the panchayat election in West Bengal.