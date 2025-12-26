जनगणना 2027 के फेस-1 का पूर्व परीक्षण हुआ पूरा, अप्रैल 2026 से शुरू होगा काम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण का पूर्व परीक्षण पूरा हो गया है। जनगणना के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इस अभियान में शामिल अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस विशाल अभ्यास की विस्तृत योजना पर उप-जिला, जिला और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा की गई है।
इस महीने की शुरुआत में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना के संपन्न हुए प्रथम चरण के तुरंत बाद आगे की कार्रवाइयों में इस पर चर्चा की जाएगी। पूर्व-परीक्षण अभ्यास के पूरा होने पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने इसकी सफलता के लिए सभी हितधारकों की सराहना की, क्योंकि यह पहली डिजिटल जनगणना 2027 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
लाखों फील्ड कार्यकर्ताओं किया जाएगा तैनात
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में विस्तृत रोडमैप पर चर्चा हुई और अगली बैठक में लाखों फील्ड कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर तैनाती के बारे में चर्चा की जाएगी। फील्ड कार्यकर्ता घर-घर जाकर एचएलओ के लिए अलग-अलग प्रश्नावली भरेंगे।
जनगणना 2027 के लिए होने वाली अगली बैठक में डेटा संग्रह के लिए मोबाइल एप का उपयोग; उप-जिला, जिला और राज्य स्तर पर जनगणना कार्यकर्ताओं की तैनाती जैसे कार्य भी शामिल हैं। इसके साथ ही विशाल डिजिटल अभियान के लिए सुरक्षा उपायों पर भी बात होगी।
प्रारंभिक सत्र का मुख्य केंद्र अप्रैल 2026 में शुरू होने वाली मकान सूची और आवास जनगणना थी। ये जनगणना ही अभ्यास का पहला चरण है।
दो चरणों में होगी जनसंख्या गणना
भारत में जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। जनगणना के पहले चरण में, अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की सूची और आवास जनगणना की जाएगी।
इसके दूसरे चरण में जनसंख्या गणना (पीई) शामिल होगी, जो फरवरी 2027 में निर्धारित है। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के हिम-आच्छादित क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी।
