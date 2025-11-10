राजकोट में BMW और स्कूटी की जोरदार टक्कर, एक की मौत; जांच में जुटी पुलिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के राजकोट में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के कालावड रोड पर क्रिस्टल मॉल के पास कल देर रात एक तेज रफ्तार BMW और स्कूटी की टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुरुआती जानकारी के अनुसार, बीती रात एक काले रंग की BMW कार तेज रफ्तार से आ रही थी। कार ने इस दौरान दो पहिया वाहन चालक अभिषेक नैथानी को जोरदार टक्कर मार दी। कार के टक्कर से स्कूटी सवार नैथानी वहीं पर गिर पड़े और दम तोड़ दिया।

कार और स्कूटी के उड़े परखच्चे उड़ गए टक्कर इतनी भयानक रही कि कार और स्कूटी का पूरा हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की जानकारी होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस के घटना की जानकारी दी गई।