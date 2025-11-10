हिसार में दर्दनाक हादसा, सड़क दुर्घटना में 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत

जागरण संवाददाता, हिसार। सेक्टर 33 के पास साउथ बाइपास पर शनिवार रात को संजय नगर के रहने वाले 52 साल के प्रेमचंद की मौत हुई थी। सदर थाना पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार बालसमंद रोड स्थित संजय नगर निवासी प्रेमचंद गांव पीरांवाली के पास की एक कंपनी में चालक के तौर पर तैनात था।

शनिवार रात को करीब 8.30 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। रास्ते में सेक्टर-33 के रेलवे फाटक के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया था।