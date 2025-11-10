हिसार में दर्दनाक हादसा, सड़क दुर्घटना में 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत
हिसार में सेक्टर 33 के पास साउथ बाइपास पर सड़क हादसे में संजय नगर के रहने वाले प्रेमचंद की मौत हो गई। वह एक कंपनी में ड्राइवर थे और ड्यूटी से लौटते समय अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।
जागरण संवाददाता, हिसार। सेक्टर 33 के पास साउथ बाइपास पर शनिवार रात को संजय नगर के रहने वाले 52 साल के प्रेमचंद की मौत हुई थी। सदर थाना पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया।
पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार बालसमंद रोड स्थित संजय नगर निवासी प्रेमचंद गांव पीरांवाली के पास की एक कंपनी में चालक के तौर पर तैनात था।
शनिवार रात को करीब 8.30 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। रास्ते में सेक्टर-33 के रेलवे फाटक के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया था।
घायल हालत में प्रेमचंद को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लेकर आए थे। जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने फोन में मिले नंबरों के आधार पर स्वजनों को मामले से अवगत करवाया था।
