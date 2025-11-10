मनाली घूमकर पंजाब लौट रहे बाइक सवार युवक की हादसे में मौत, टक्कर के बाद दूसरी लेन में जा पहुंची ओवरस्पीड मोटरसाइकिल

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। पर्यटन नगरी मनाली में घूमकर वापस आ रहे जालंधर के युवक की बिलासपुर में फोरलेन पर हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा युवक बाइक को तेज रफ्तार से चला रहा था। ओवरस्पीड के कारण ही यह हादसा हुआ। हादसा बेहद दर्दनाक था व युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

जिला बिलासपुर में कीरतपुर-नैरचौक फोरलेन पर ऋषिकेश के पास हुए सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 27 वर्षीय साहिल दीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी परजैनकलां तहसील शाहकोट जालंधर पंजाब का निवासी था। 7 नवंबर को दोस्त के साथ घूमने निकला था युवक जानकारी के मुताबिक साहिल दीप सिंह 7 नवंबर को अपने गांव के ही दोस्त के साथ मनाली घूमने के लिए गया था। दोनों अपनी-अपनी बाइक पर सवार थे। ओवरस्पीड बाइक अनियंत्रित होकर क्रैश बैरियर से टकराई सोमवार सुबह ये दोनों मनाली-कीरतपुर फोरलेन से होते हुए घर वापस जा रहे थे। दोनों लोग ओवरस्पीड से जा रहे थे और ऋषिकेश के पास साहिल दीप की बाइक अनियंत्रित होकर क्रैश बैरियर से टकरा गई।