Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'सिंदूर तो हम लाए ही नहीं...', शादी में 'फरिश्ता' बनकर पहुंचा Blinkit डिलीवरी बॉय; Video वायरल

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    दिल्ली में एक शादी के दौरान सिंदूर भूल जाने से हड़कंप मच गया। शुभ मुहूर्त निकलने का डर था, लेकिन Blinkit ने तुरंत सिंदूर डिलीवर करके सभी को हैरान कर द ...और पढ़ें

    Hero Image

    शादी में Blinkit से ऑर्डर किया सिंदूर। फोटो - इंस्टाग्राम

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कल्पना कीजिए कि दुल्हा-दुल्हन शादी के मंडप में बैठे हों और रीति-रिवाजों के बीच पता चले कि सिंदूर तो है ही नहीं। अब बिना सिंदूर के भला शादी कैसे हो सकती है? सिंदूर लेने के लिए अगर किसी को भेजा भी, तो शादी का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा? दुविधा की इस घड़ी में एक एप आपकी मदद कर सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है। दिल्ली में शादी के दौरान जब सबको पता चला कि सिंदूर नहीं है, तो सभी रिश्तेदारों में हड़कंच मच गया। हालांकि, Blinkit की वजह से यह शादी संपन्न हो गई।

    क्या है माजरा?

    दुल्हे का नाम ऋषि और दुल्हन का नाम पूजा है। वायरल वीडियो में दुल्हा सभी को बताता है, "एक छोटी सी चीज होती है फेरों के बाद, सिंदूर, जो कि हम नहीं लाए।" सिंदूर के बिना कुछ देर के लिए शादी रुक जाती है। इसी बीच किसी को दुकान पर भेजने की बजाए Blinkit पर सिंदूर ऑर्डर किया जाता है और कुछ मिनटों में सिंदूर सीधा वेन्यू पर पहुंच जाता है।

    Blinkit का डिलीवरी बॉय सिंदूर डिलीवर करता है, जिसके बाद दुल्हा, दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है और शादी संपन्न हो जाती है। इसी के साथ पूरे वेन्यू पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    यूजर्स ने दिए रिएक्शन

    इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "शादी की खुशियों के बीच पूजा और ऋषि को एहसास हुआ कि कुछ जरूरी चीज गायब है। दोनों घबरा गए और अजीब सी मुस्कान देने लगे। मगर, Blinkit ने बचा लिया। मुहूर्त निकला जा रहा था, इसी बीच Blinkit ने जल्दी से डिलीवरी कर दी।"

    वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी मजेदार रिएक्शन देते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, "मेरे देवर की शादी में भी यही हुआ था, लेकिन Blinkit ने समय पर डिलीवरी कर दी।"

    दूसरे यूजर ने कहा, "भाई ने 'खून से मांग भरूंगा' वाला फिल्मी पल मिस कर दिया।" तीसरे यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, "कल्पना कीजिए की शादी भारत से बाहर हो रही होती और अचानक याद आता कि यहां तो Blinkit है ही नहीं।"

    यह भी पढ़ें- प्रियंका गांधी की वायनाड रैली में साथ दिखे थे रेहान-अवीवा, सगाई के बाद सामने आया वीडियो