'सिंदूर तो हम लाए ही नहीं...', शादी में 'फरिश्ता' बनकर पहुंचा Blinkit डिलीवरी बॉय; Video वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कल्पना कीजिए कि दुल्हा-दुल्हन शादी के मंडप में बैठे हों और रीति-रिवाजों के बीच पता चले कि सिंदूर तो है ही नहीं। अब बिना सिंदूर के भला शादी कैसे हो सकती है? सिंदूर लेने के लिए अगर किसी को भेजा भी, तो शादी का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा? दुविधा की इस घड़ी में एक एप आपकी मदद कर सकता है।

ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है। दिल्ली में शादी के दौरान जब सबको पता चला कि सिंदूर नहीं है, तो सभी रिश्तेदारों में हड़कंच मच गया। हालांकि, Blinkit की वजह से यह शादी संपन्न हो गई। क्या है माजरा? दुल्हे का नाम ऋषि और दुल्हन का नाम पूजा है। वायरल वीडियो में दुल्हा सभी को बताता है, "एक छोटी सी चीज होती है फेरों के बाद, सिंदूर, जो कि हम नहीं लाए।" सिंदूर के बिना कुछ देर के लिए शादी रुक जाती है। इसी बीच किसी को दुकान पर भेजने की बजाए Blinkit पर सिंदूर ऑर्डर किया जाता है और कुछ मिनटों में सिंदूर सीधा वेन्यू पर पहुंच जाता है।